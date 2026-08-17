De qué se tratan las multas de $380.000: a quiénes les toca hacer la VTV en agosto y cuáles son los requisitos
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV es un control obligatorio que verifica que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular y cumplan con los límites establecidos para las emisiones contaminantes. Este trámite debe realizarse de forma periódica, aunque durante 2026 no alcanzará a todos los propietarios de vehículos.
Los cambios incorporados a la normativa vigente modificaron los plazos para realizar la Verificación Técnica Vehicular en el caso de los vehículos 0 km y, además, mantuvieron el beneficio de la VTV gratuita para determinados grupos de personas.
De esta manera, muchos conductores podrán postergar el trámite o acceder a la revisión sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
A qué patentes les corresponde hacer la VTV en agosto
El cronograma de la VTV establece el mes de vencimiento de acuerdo con el último número de la patente. En agosto corresponde a los dominios terminados en 8. El mes asignado se mantiene todos los años y no cambia, a pesar de que el propietario haya realizado la inspección unos días antes o después.
Calendario completo de la VTV según la terminación de la patente
El cronograma queda organizado de la siguiente forma:
- Febrero: vehículos con patentes terminadas en 2.
- Marzo: vehículos con patentes terminadas en 3.
- Abril: vehículos con patentes terminadas en 4.
- Mayo: vehículos con patentes terminadas en 5.
- Junio: vehículos con patentes terminadas en 6.
- Julio: vehículos con patentes terminadas en 7.
- Agosto: vehículos con patentes terminadas en 8.
- Septiembre: vehículos con patentes terminadas en 9.
- Octubre: vehículos con patentes terminadas en 0.
- Noviembre: vehículos con patentes terminadas en 1.
De cuánto es la multa por circular con la VTV vencida
En CABA, las multas por no contar con la VTV o circular con la verificación vencida se calculan en Unidades Fijas. Los valores para agosto ubican la sanción entre aproximadamente $99.499 y $379.996, según la gravedad de la infracción. En territorio bonaerense, en cambio, la sanción es mucho más alta. Circular sin haber realizado la revisión técnica puede ser sancionado con una multa de 300 a 1.000 Unidades Fijas.
Para el bimestre julio-agosto 2026, el valor de la Unidad Fija bonaerense es de $2.271. De esta manera, el piso de 300 UF equivale a $681.300, mientras que el máximo de 1.000 UF alcanza los $2.271.000. Entonces, un conductor bonaerense que circule sin VTV vigente no debe tomar como referencia el límite de $380.000 correspondiente a CABA. La diferencia es sustancial.
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