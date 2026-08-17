De qué se tratan las multas de $380.000: a quiénes les toca hacer la VTV en agosto y cuáles son los requisitos

Febrero : vehículos con patentes terminadas en 2.

: vehículos con patentes terminadas en 2. Marzo : vehículos con patentes terminadas en 3.

: vehículos con patentes terminadas en 3. Abril : vehículos con patentes terminadas en 4.

: vehículos con patentes terminadas en 4. Mayo : vehículos con patentes terminadas en 5.

: vehículos con patentes terminadas en 5. Junio : vehículos con patentes terminadas en 6.

: vehículos con patentes terminadas en 6. Julio : vehículos con patentes terminadas en 7.

: vehículos con patentes terminadas en 7. Agosto : vehículos con patentes terminadas en 8.

: vehículos con patentes terminadas en 8. Septiembre : vehículos con patentes terminadas en 9.

: vehículos con patentes terminadas en 9. Octubre : vehículos con patentes terminadas en 0.

: vehículos con patentes terminadas en 0. Noviembre: vehículos con patentes terminadas en 1.

De cuánto es la multa por circular con la VTV vencida

En CABA, las multas por no contar con la VTV o circular con la verificación vencida se calculan en Unidades Fijas. Los valores para agosto ubican la sanción entre aproximadamente $99.499 y $379.996, según la gravedad de la infracción. En territorio bonaerense, en cambio, la sanción es mucho más alta. Circular sin haber realizado la revisión técnica puede ser sancionado con una multa de 300 a 1.000 Unidades Fijas.

Para el bimestre julio-agosto 2026, el valor de la Unidad Fija bonaerense es de $2.271. De esta manera, el piso de 300 UF equivale a $681.300, mientras que el máximo de 1.000 UF alcanza los $2.271.000. Entonces, un conductor bonaerense que circule sin VTV vigente no debe tomar como referencia el límite de $380.000 correspondiente a CABA. La diferencia es sustancial.