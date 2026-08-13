Los detalles para hacer la VTV en talleres mecánicos particulares

Además, deberán respetar los mismos criterios de seguridad exigidos para las plantas actuales. Durante la revisión se continuarán evaluando aspectos esenciales del vehículo como frenos, neumáticos, suspensión, dirección, luces, emisiones contaminantes y estado general.

La habilitación de talleres particulares no significa que cualquier mecánico pueda comenzar a emitir certificados de manera inmediata. Cada establecimiento deberá completar el procedimiento correspondiente y cumplir con todas las exigencias previstas.

Otro cambio previsto es que, una vez implementado el sistema en cada jurisdicción, los conductores podrán tener más alternativas para elegir dónde realizar la inspección, siempre dentro de la red de establecimientos oficialmente habilitados.

Nuevos plazos para la VTV: ¿cada cuánto hay que realizar la inspección?

La nueva normativa también modifica la frecuencia de la inspección para determinados vehículos particulares.

Según el esquema nacional, los autos 0 kilómetro deberán realizar su primera revisión a los cinco años del patentamiento. De esta manera, se amplía el período inicial para las unidades nuevas.

Después de esa primera inspección, los vehículos particulares que tengan hasta diez años de antigüedad deberán renovar la revisión cada dos años.

Una vez superados los diez años desde el patentamiento, la VTV volverá a tener una frecuencia anual, debido al mayor desgaste que pueden presentar las unidades más antiguas.

De todos modos, estos nuevos períodos solo comenzarán a regir en aquellas provincias o jurisdicciones que adhieran formalmente a la modificación. Hasta entonces, deberán respetarse los cronogramas que ya se encuentran vigentes.

Los requisitos de la VTV para los transportes de carga, pasajeros y autos antiguos

El nuevo régimen mantiene exigencias diferentes para los vehículos que tienen un uso más intensivo. En el caso del transporte de pasajeros y de carga, la revisión continuará realizándose con mayor frecuencia por las condiciones de utilización de esas unidades.

Los vehículos comerciales también deberán respetar los controles establecidos para su categoría, ya que recorren mayores distancias y están sometidos a un desgaste diferente al de un automóvil particular.

En tanto, los vehículos con más de diez años de antigüedad deberán realizar la inspección todos los años, incluso dentro del nuevo esquema.

Los talleres registrados también podrán quedar habilitados para revisar vehículos antiguos, unidades especiales o adaptadas, siempre que cuenten con el equipamiento necesario para efectuar correctamente cada uno de los controles.

Así, el nuevo modelo de VTV busca ampliar la cantidad de lugares disponibles para efectuar la revisión sin eliminar los requisitos de seguridad. La clave estará en verificar previamente si cada jurisdicción ya adhirió al sistema y cuáles son los establecimientos oficialmente habilitados para realizar el trámite.