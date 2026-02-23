VTV vencida: de cuánto son las multas en CABA y Provincia y qué sanciones te pueden aplicar
Circular sin la oblea al día es una infracción grave. Conocé los valores actualizados de las multas en CABA y Provincia, que superan el millón de pesos.
La VTV vencida constituye una infracción grave que impide circular legalmente tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. La Verificación Técnica Vehicular es obligatoria y no existe período de gracia: desde el día siguiente al vencimiento indicado en la oblea, el conductor puede ser multado y quedar expuesto a otras sanciones.
Qué pasa con las multas cuando la VTV está vencida
En la provincia de Buenos Aires, la sanción por circular sin VTV está contemplada en el Decreto 532/09 y oscila entre 300 y 1000 Unidades Fijas (UF). El valor de la UF se actualiza periódicamente de acuerdo con el precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino.
Con la actualización vigente, las multas provinciales pueden ir desde aproximadamente $542.100 hasta $1.807.000, dependiendo de la graduación de la falta.
En la Ciudad de Buenos Aires, la infracción ronda las 400 UF, lo que actualmente equivale a cerca de $319.400, aunque el monto puede variar según la actualización mensual del valor de la unidad fija.
Es importante tener en cuenta que en territorio bonaerense se puede realizar la VTV hasta 30 días antes del vencimiento para conservar el mes asignado. Sin embargo, una vez superada la fecha impresa en la oblea, ya no se puede circular legalmente.
Sanciones, retención y consejos para una VTV vencida
Además de la multa económica, circular con la VTV vencida puede derivar en:
Retención del vehículo en controles viales hasta regularizar la situación.
Acarreo y gastos de estadía en caso de remolque.
Retención de la licencia por hasta 30 días, con entrega de permiso provisorio.
Posibles objeciones de la aseguradora ante un siniestro vial.
Si el vehículo permanece guardado y no circula, no es obligatorio renovar la VTV hasta volver a utilizarlo en la vía pública.
Al realizar la verificación, el resultado puede ser:
Apto: habilitado para circular.
Condicional: 60 días para reparar sin costo adicional de reinspección.
Rechazado: no puede circular hasta reparar y aprobar una nueva revisión.
Si se superan los 60 días para la reverificación en caso condicional, se deberá abonar nuevamente la tarifa completa.
La recomendación es clara: verificar la fecha de la oblea antes de salir a la ruta y programar el trámite con anticipación.
