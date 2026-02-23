VTV vencida: de cuánto son las multas en CABA y Provincia y qué sanciones te pueden aplicar

Sanciones, retención y consejos para una VTV vencida

Además de la multa económica, circular con la VTV vencida puede derivar en:

Retención del vehículo en controles viales hasta regularizar la situación.

Acarreo y gastos de estadía en caso de remolque.

Retención de la licencia por hasta 30 días , con entrega de permiso provisorio.

Posibles objeciones de la aseguradora ante un siniestro vial.

Si el vehículo permanece guardado y no circula, no es obligatorio renovar la VTV hasta volver a utilizarlo en la vía pública.

Al realizar la verificación, el resultado puede ser:

Apto : habilitado para circular.

Condicional : 60 días para reparar sin costo adicional de reinspección.

Rechazado: no puede circular hasta reparar y aprobar una nueva revisión.

Si se superan los 60 días para la reverificación en caso condicional, se deberá abonar nuevamente la tarifa completa.

La recomendación es clara: verificar la fecha de la oblea antes de salir a la ruta y programar el trámite con anticipación.