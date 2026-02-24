VTV: los autos que no van a tener que hacer la verificación vehicular

Durante la inspección, que se realiza en talleres autorizados, cada planta revisa el estado de frenos, neumáticos, luces y espejos, entre otros componentes. En caso de estar todo en orden, el control se aprueba, de lo contrario se deben corregir errores y volver a presentarse. Sin embargo, existe un grupo específico de conductores que está exento de realizarla, aunque deben reunir una serie de requisitos establecidos.