No tenías ni idea: cómo hay que hacer para evitar el pago de la VTV
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cómo hacer para evitar el pago de la VTV
La normativa porteña prevé que jubilados, pensionados y personas con discapacidad puedan acceder a la verificación sin abonar el arancel, siempre que cumplan los requisitos establecidos y para un solo vehículo por titular. Entre las condiciones se contemplan límites de ingresos y topes en la valuación fiscal del automóvil.
También están exceptuados del trámite los autos cero kilómetro durante los primeros cuatro años y las motos nuevas en su primer año, siempre que no superen el kilometraje permitido.
Para el resto de los conductores, la tarifa se actualizó en febrero y varía según el tipo de rodado, debiendo abonarse al momento de la inspección.
