VTV: quiénes son los conductores que deberán renovar el trámite sí o sí

DNI del titular o cédula vigente

Cédula verde o azul habilitante

Comprobante de seguro obligatorio

Turno asignado previamente

Además, el vehículo debe presentarse en condiciones mínimas de funcionamiento. Se controlan desde el inicio luces reglamentarias, cinturones, limpiaparabrisas y chapas legibles. Un desperfecto grave puede derivar en rechazo y la necesidad de repetir la inspección.

Quiénes pueden hacer la VTV gratis en CABA durante 2026

La normativa porteña prevé que jubilados, pensionados y personas con discapacidad puedan acceder a la verificación sin abonar el arancel, siempre que cumplan los requisitos establecidos y para un solo vehículo por titular. Entre las condiciones se contemplan límites de ingresos y topes en la valuación fiscal del automóvil.

También están exceptuados del trámite los autos cero kilómetro durante los primeros cuatro años y las motos nuevas en su primer año, siempre que no superen el kilometraje permitido.

Para el resto de los conductores, la tarifa se actualizó en febrero y varía según el tipo de rodado, debiendo abonarse al momento de la inspección.