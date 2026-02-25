VTV: quiénes son los conductores que deberán renovar el trámite sí o sí
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cronograma de VTV 2026: A estas patentes les toca en febrero
El calendario oficial asigna los meses según el último número de la patente. En febrero, corresponde realizar la VTV a los dominios terminados en 2, tanto de autos como de motos que ya estén alcanzados por la exigencia. Esta segmentación apunta a ordenar la demanda y evitar demoras en las verificadoras.
No cumplir con el mes asignado implica circular fuera de regla. Las sanciones pueden incluir multas económicas, observaciones en controles viales y la imposibilidad de renovar el registro del vehículo. Por eso, se recomienda gestionar el turno con anticipación y revisar el estado mecánico para minimizar el riesgo de rechazo.
Requisitos para realizar la VTV en CABA
Para completar el trámite es obligatorio presentar la documentación exigida. Sin ella, la verificación no se realiza aunque el turno esté confirmado:
-
DNI del titular o cédula vigente
Cédula verde o azul habilitante
Comprobante de seguro obligatorio
Turno asignado previamente
Además, el vehículo debe presentarse en condiciones mínimas de funcionamiento. Se controlan desde el inicio luces reglamentarias, cinturones, limpiaparabrisas y chapas legibles. Un desperfecto grave puede derivar en rechazo y la necesidad de repetir la inspección.
Quiénes pueden hacer la VTV gratis en CABA durante 2026
La normativa porteña prevé que jubilados, pensionados y personas con discapacidad puedan acceder a la verificación sin abonar el arancel, siempre que cumplan los requisitos establecidos y para un solo vehículo por titular. Entre las condiciones se contemplan límites de ingresos y topes en la valuación fiscal del automóvil.
También están exceptuados del trámite los autos cero kilómetro durante los primeros cuatro años y las motos nuevas en su primer año, siempre que no superen el kilometraje permitido.
Para el resto de los conductores, la tarifa se actualizó en febrero y varía según el tipo de rodado, debiendo abonarse al momento de la inspección.
