VTV: quiénes estarán exentos de realizar la verificación vehicular en febrero

Todos los requisitos para renovar la VTV

Es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.

Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente.

En caso de que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.