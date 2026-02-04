VTV: quiénes estarán exentos de realizar la verificación vehicular en febrero
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
La lista de autos que no deberán hacer la VTV en febrero de 2026
Los vehículos cero kilómetro cuentan con un período de tres años desde su patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros para realizar la primera inspección. Para las motocicletas nuevas, la exención es de 12 meses. Superado ese plazo, la verificación pasa a ser obligatoria para poder circular sin inconvenientes.
Existen, además, grupos que pueden acceder a la VTV sin costo. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo y cuyo vehículo no exceda el valor establecido por el impuesto de radicación. También están contempladas las personas con discapacidad y sus familiares directos, independientemente de si el vehículo está adaptado o no.
En cuanto a los valores vigentes, el trámite tiene un costo de $63.453,61 para automóviles y $23.858,78 para motos en la Ciudad de Buenos Aires. Para realizar la verificación es necesario presentar DNI, licencia de conducir, comprobante de seguro al día, cédula verde y el turno correspondiente. Los vehículos que funcionan con GNC deben sumar la oblea habilitante entre los requisitos.
Todos los requisitos para renovar la VTV
Es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir al día.
- Seguro del vehículo al día.
- Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.
- Presentar la cédula verde del automotor o moto.
- Título de propiedad del auto o moto.
- Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.
Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente.
En caso de que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.
