VTV: los aumentos confirmados para la verificación vehicular en enero

Los motivos del aumento de la VTV

El precio de la VTV está directamente vinculado a la evolución del salario del personal que presta servicios en las plantas de verificación.

En ese sentido, la actualización responde al último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025.

El esquema establece que la tarifa básica representa el 7% del salario de un operario categoría 1, lo que explica la dinámica periódica de los ajustes.