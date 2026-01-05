VTV: los aumentos confirmados para la verificación vehicular en enero
Este documento es primordial en todo el país para reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cuánto costará la VTV desde enero de 2026
Con la actualización dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense, la tarifa básica de la VTV pasará a $ 97.057,65, con IVA incluido. El incremento representa una suba del 21,8% respecto del valor vigente hasta ahora.
El nuevo cuadro tarifario establece los siguientes valores:
- Motos: $ 38.801,03
- Vehículos hasta 2.500 kg: $ 97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.604,64
- Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.201
- Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.302
Estos montos deberán abonarse para poder realizar la inspección obligatoria y obtener la oblea habilitante.
Los motivos del aumento de la VTV
El precio de la VTV está directamente vinculado a la evolución del salario del personal que presta servicios en las plantas de verificación.
En ese sentido, la actualización responde al último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025.
El esquema establece que la tarifa básica representa el 7% del salario de un operario categoría 1, lo que explica la dinámica periódica de los ajustes.
