VTV: los requisitos necesarios para realizar el trámite en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires
El conductor se expone a elevadas multas y duras sanciones en caso de transitar sin este trámite esencial. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) juega un papel fundamental en el tránsito de nuestro país, ya que tiene como objetivo reducir accidentes y prevenir desperfectos mecánicos en la carretera. Este trámite se realiza en talleres autorizados, donde se evalúa el estado de diferentes componentes clave en el vehículo, entre los que se destacan frenos, luces y neumáticos.
Por este motivo, transitar sin este documento es sinónimo de duras sanciones para el conductor, que van desde elevadas multas hasta la retención del coche. Además, el Gobierno bonaerense, mediante la Resolución N° 369/2025, aplicó un aumento del 21,8% en los trámites de autos particulares, que desde el 16 de enero costarán casi $100.000.
Precios y plazos para VTV
En Buenos Aires, los costos de la VTV se ajustaron según el tipo de vehículo: los autos particulares de hasta 2.500 kilos deberán pagar $97.057,65, las motos $38.801 y los vehículos pesados que superen los 2.500 kilos tendrán un valor de $174.604.
La verificación es obligatoria a partir de los 2 años de antigüedad o cuando el vehículo supere los 60.000 kilómetros, y luego se debe renovar anualmente para asegurar que los autos circulen en condiciones seguras.
En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, la VTV aplica más adelante y suele ser más económica. Allí, los autos deben realizar la verificación a partir del cuarto año desde la compra o al superar los 64.000 kilómetros, pagando $63.453,61 los vehículos de hasta 2.500 kilos y $23.858,78 las motos.
Quiénes no deberán pagar el trámite
A pesar del aumento, siguen vigentes beneficios para los más vulnerables. En CABA y Provincia, jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos quedan exentos del pago si el vehículo está a su nombre y realizan la VTV dentro del plazo. En Buenos Aires, quienes no cumplan todos los requisitos de gratuidad pueden acceder a un descuento del 50%.
Las personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente también tienen exención total, válida para un solo vehículo por año, ya sea a nombre propio o de un familiar directo. Para acceder al beneficio, se debe presentar la documentación original y, en CABA, registrarse previamente por mail antes de sacar el turno online.
