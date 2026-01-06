VTV: los requisitos necesarios para realizar el trámite en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires

Quiénes no deberán pagar el trámite

A pesar del aumento, siguen vigentes beneficios para los más vulnerables. En CABA y Provincia, jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos quedan exentos del pago si el vehículo está a su nombre y realizan la VTV dentro del plazo. En Buenos Aires, quienes no cumplan todos los requisitos de gratuidad pueden acceder a un descuento del 50%.

Las personas con discapacidad con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente también tienen exención total, válida para un solo vehículo por año, ya sea a nombre propio o de un familiar directo. Para acceder al beneficio, se debe presentar la documentación original y, en CABA, registrarse previamente por mail antes de sacar el turno online.