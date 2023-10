VTV: qué pasa si se vence y no consigo turno

Qué pasa si circulo con la VTV vencida y no consigo turno para renovarla

"El inspector de tránsito es el que va a constatar la falta de VTV. El que corresponde evaluar la situación por la problemática que hay en la VTV, la falta de turnos y todo lo demás es el juez de faltas", explicó Héctor Ragnoli, Director Coordinador de Tránsito Municipal.

El funcionario añadió que el personal de Tránsito "no puede ponerse en condición de juez" y "lo que puede hacer el inspector es constatar pero no puede evaluar, ya que eso lo realiza es el juez. Tanto Tránsito como la Patrulla Municipal son los que van a constatar la falta de VTV. Hasta tanto si el juez no toma otra medida y esas vengan al personal, ellos deben acatar lo que está estipulado en la ley", completó.

Cuánto cuesta la multa por circular con la VTV vencida

De esta manera, quienes no tengan la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, crucen el semáforo en rojo y/o excedan la velocidad deberán pagar una multa de hasta $ 200.000.

Cuánto cuesta hoy la VTV

Con los nuevos valores, el nuevo cuadro tarifario quedó de la siguiente manera:

Motos: 2.961 pesos

Vehículos livianos (hasta 2.500Kg): 9.870,35 pesos

Vehículos pesados (más de 2.500 Kg): 17.766,62 pesos

Remolques, semiremolques y acoplados (hasta 2.500Kg): 4.935,17 pesos

Remolques, semiremolques y acoplados (más de 2.500 Kg): 8.883,31 pesos

Los vehículos de uso municipal y bomberos realizan la renovación de la oblea sin costo y en el caso de los vehículos de discapacitados, la verificación es gratuita.

Cómo saber cuándo realizar la VTV

El último número de patente coincide con el mes en el que hay que hacerla. Quedan al margen enero y diciembre, meses que se dejan libres para personas con la oblea vencida.

Patentes terminadas en 0: vencen el 31 de octubre.

Patentes terminadas en 1: vencen el 30 de noviembre.

Patentes terminadas en 2: vencen el 28 de febrero.

Patentes terminadas en 3: vencen el 31 de marzo.

Patentes terminadas en 4: vencen el 30 de abril.

Patentes terminadas en 5: vencen el 31 de mayo.

Patentes terminadas en 6: vencen el 30 de junio.

Patentes terminadas en 7: vencen el 31 de julio.

Patentes terminadas en 8: vencen el 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre.