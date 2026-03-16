Vuelve a aumentar el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta desde este lunes
Entra en vigencia este lunes la actualización del 7,6% en el boleto mínimo de colectivo para líneas del AMBA, en un nuevo golpe al bolsillo.
El bolsillo de los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sentirá un nuevo impacto desde las primeras horas de este lunes 16 de marzo. Con la entrada en vigencia de un aumento del 7,6%, el boleto mínimo de colectivo para las líneas de jurisdicción nacional alcanzará los $700, marcando un nuevo piso tarifario en la región.
Este incremento completa el plan de subas del 41,46% proyectado por la Secretaría de Transporte. Cabe recordar que en febrero ya se había aplicado un ajuste que llevó el pasaje de los $494,83 iniciales a los $650 que rigieron hasta este domingo.
De esta manera, el Gobierno nacional busca alinear los costos del servicio con la estructura de subsidios y la inflación actual, dándole otro golpe al bolsillo de los trabajadores del AMBA, en medio de despidos y de cierre de empresas y fábricas.
El sistema tarifario actual se rige por un esquema de actualización mensual basado en el índice inflacionario, al que se le suma un adicional del 2% fijo sobre el valor vigente. Bajo esta lógica, mientras las líneas nacionales suben este lunes, los colectivos que dependen exclusivamente de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires ya habían aplicado sus propios ajustes del 5,1% y 4,9% a principios de mes.
El calendario de aumentos no se detiene: el próximo 1° de abril está previsto un nuevo ajuste para las líneas de jurisdicción local y provincial, manteniendo la tendencia de actualizaciones constantes en el transporte público.
Cuánto cuesta el colectivo desde este lunes en el AMBA
El nuevo cuadro tarifario.
- El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $650 a $700.
- Tramo de 3 a 6 km: $779,78.
- Tramo de 6 a 12 km: $839,86.
- Viajes de 12 a 27 km: $899,99.
- Viaje de más de 27 km: $959,71.
Los usuarios que viajen con una SUBE sin registrar deberán abonar una tarifa diferencial que oscila entre los $1113 y los $1525,94.
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