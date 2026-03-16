Vuelve a aumentar el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto cuesta desde este lunes

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El sistema tarifario actual se rige por un esquema de actualización mensual basado en el índice inflacionario, al que se le suma un adicional del 2% fijo sobre el valor vigente. Bajo esta lógica, mientras las líneas nacionales suben este lunes, los colectivos que dependen exclusivamente de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires ya habían aplicado sus propios ajustes del 5,1% y 4,9% a principios de mes.