Vuelve el calor al AMBA tras fuertes tormentas: inminente regreso de los 30 grados a Buenos Aires
Pronosticadores de Meteored aseguran que falta poco para que, por fin, la primavera se haga sentir y acerque aún más el verano al AMBA.
Llega noviembre y lo que parecía una "falsa primavera" comienza a cambiar, gracias al aumento gradual de las temperaturas más coherentes con la época del año. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional y pronosticadores de Meteored anticiparon el regreso del calor al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El ansiado aumento de térmicas está previsto para los primeros días de noviembre, donde -por fin- los porteños y bonaerenses ya no tendrán que quejarse del frío.
Vuelve el calor al AMBA tras fuertes tormentas: cuándo volverá a hacer 30 grados en Buenos Aires
Tras las lluvias e inestabilidad que reinan esta semana, el pronóstico extendido anticipa una escalada constante de los registros térmicos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con jornadas soleadas y ambiente veraniego hacia el jueves 12 de noviembre.
Las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzarán a experimentar una marcada transición primaveral con tendencia a valores veraniegos. Según el pronóstico extendido, se espera una secuencia de ascenso sostenido en las temperaturas máximas a lo largo de la próxima semana.
El inicio del período mostrará un quiebre temporal durante el fin de semana:
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Viernes 6 de noviembre: Se registrará una jornada calurosa con una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, acompañada de vientos del sector este/noreste.
Sábado 7 de noviembre: Ingresará un aire más fresco que hará descender los registros a 21°C de máxima y 14°C de mínima, con cielo algo a parcialmente nublado.
La escalada rumbo a los 30 grados
A partir del domingo 8 de noviembre, el mercurio iniciará una escalada paulatina sin pausas:
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Domingo 8 de noviembre: La máxima repuntará a los 24°C (mínima de 14°C) con vientos suaves del sudoeste/sur.
Lunes 9 de noviembre: Con pleno sol y viento del este, la máxima alcanzará los 25°C y la mínima se ubicará en 16°C.
Martes 10 de noviembre: Continuará el ascenso con una máxima de 26°C y una mínima de 17°C.
Miércoles 11 de noviembre: Se sentirán condiciones más templadas desde la mañana (mínima de 18°C) y la máxima volverá a tocar los 28°C.
El pico del período cálido se consolidará el jueves 12 de noviembre, día en que el termómetro alcanzará la marca de los 30°C de máxima y una mínima de 20°C, bajo un cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte, marcando el día más caluroso de la serie pronosticada.
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