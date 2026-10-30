Vuelve el calor al AMBA tras fuertes tormentas: inminente regreso de los 30 grados a Buenos Aires

Viernes 6 de noviembre: Se registrará una jornada calurosa con una máxima de 28°C y una mínima de 16°C, acompañada de vientos del sector este/noreste.

Sábado 7 de noviembre: Ingresará un aire más fresco que hará descender los registros a 21°C de máxima y 14°C de mínima, con cielo algo a parcialmente nublado.

La escalada rumbo a los 30 grados

A partir del domingo 8 de noviembre, el mercurio iniciará una escalada paulatina sin pausas:

Domingo 8 de noviembre: La máxima repuntará a los 24°C (mínima de 14°C) con vientos suaves del sudoeste/sur.

Lunes 9 de noviembre: Con pleno sol y viento del este, la máxima alcanzará los 25°C y la mínima se ubicará en 16°C.

Martes 10 de noviembre: Continuará el ascenso con una máxima de 26°C y una mínima de 17°C.

Miércoles 11 de noviembre: Se sentirán condiciones más templadas desde la mañana (mínima de 18°C) y la máxima volverá a tocar los 28°C.

El pico del período cálido se consolidará el jueves 12 de noviembre, día en que el termómetro alcanzará la marca de los 30°C de máxima y una mínima de 20°C, bajo un cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte, marcando el día más caluroso de la serie pronosticada.