Octubre cierra con calor y un ascenso abrupto de la temperatura en el AMBA: qué día se esperan casi 30 grados
Luego de varias jornadas con condiciones inestables y temperaturas atípicas para la estación, Buenos Aires espera por un regreso del calor.
Octubre se encamina a su cierre con un panorama meteorológico atípico, que distó bastante del inicio primaveral que se aguardaba en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, y que podría registar algunas jornadas con calor, producto de temperaturas que rozarán los 30 grados, según especialistas en meteorología.
Tras semanas de jornadas grises y lluvias recurrentes, este lunes 26 de octubre volvió a sorprender con registros térmicos invernales bajo un cielo despejado: la temperatura mínima se desplomó hasta los 8,7 °C en la Capital Federal y tocó unos gélidos 2,5 °C en El Palomar, la marca más baja del área metropolitana para esta época del año, donde los valores habituales deberían oscilar entre los 11 y 13 °C.
Sin embargo, los reportes del pronóstico a medio plazo marcan un punto de quiebre, de acuerdo con el informe de Meteored.
Tras un comienzo de semana extremadamente fresco —con una máxima que apenas rozará los 18 °C este lunes bajo vientos del sudeste—, la región transitará un paulatino y sostenido ascenso térmico que culminará con ambiente caluroso hacia el fin de semana.
La evolución del tiempo día por día en la Ciudad y el Gran Buenos Aires
La recuperación de los valores primaverales no será inmediata pero sí progresiva a lo largo de las próximas jornadas:
-
Martes 27: Comienza el repunte térmico. Se aguarda una mínima de 12 °C y una máxima que alcanzará los 21 °C, con cielo parcialmente nublado.
Miércoles 28: El mercurio continuará escalando con marcas de entre 13 °C y 23 °C. Hacia la tarde aumentará la nubosidad, aunque con baja probabilidad de lluvias.
Jueves 29 (el día más inestable): El ingreso de humedad desde el este/noreste favorecerá la formación de chaparrones y tormentas aisladas (probabilidad del 40%). Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y 23 °C.
Viernes 30: Vuelve la estabilidad con nubosidad variable, una mínima de 15 °C y una máxima gratificante de 24 °C.
Calor para el cierre de octubre, con casi 30 grados de temperatura
El pico de calor de la semana se registrará durante el sábado 31 de octubre, jornada que se perfila como ideal para actividades al aire libre. Con un cielo mayoritariamente soleado, el termómetro se moverá entre los 17 °C de mínima y los 27 °C de máxima, consolidando el regreso formal de las tardes primaverales.
Para el domingo 1° de noviembre, en tanto, se mantendrá el ambiente templado a cálido con valores de entre 17 °C y 25 °C, aunque retornará una leve inestabilidad con un 30% de probabilidad de chaparrones aislados.
A diferencia de lo ocurrido en las últimas semanas, los modelos meteorológicos indican que el inicio del nuevo mes mantendrá marcas térmicas acordes a la época, con máximas que continuarán rondando o superando los 25 °C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario