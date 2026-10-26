Octubre cierra con calor y un ascenso abrupto de la temperatura en el AMBA: qué día se esperan casi 30 grados

Martes 27: Comienza el repunte térmico. Se aguarda una mínima de 12 °C y una máxima que alcanzará los 21 °C , con cielo parcialmente nublado.

Miércoles 28: El mercurio continuará escalando con marcas de entre 13 °C y 23 °C . Hacia la tarde aumentará la nubosidad, aunque con baja probabilidad de lluvias.

Jueves 29 (el día más inestable): El ingreso de humedad desde el este/noreste favorecerá la formación de chaparrones y tormentas aisladas (probabilidad del 40%). Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C y 23 °C .

Viernes 30: Vuelve la estabilidad con nubosidad variable, una mínima de 15 °C y una máxima gratificante de 24 °C.

Clima inestable en Buenos Aires antes del calor, según Meteored.

Calor para el cierre de octubre, con casi 30 grados de temperatura

El pico de calor de la semana se registrará durante el sábado 31 de octubre, jornada que se perfila como ideal para actividades al aire libre. Con un cielo mayoritariamente soleado, el termómetro se moverá entre los 17 °C de mínima y los 27 °C de máxima, consolidando el regreso formal de las tardes primaverales.

Para el domingo 1° de noviembre, en tanto, se mantendrá el ambiente templado a cálido con valores de entre 17 °C y 25 °C, aunque retornará una leve inestabilidad con un 30% de probabilidad de chaparrones aislados.

A diferencia de lo ocurrido en las últimas semanas, los modelos meteorológicos indican que el inicio del nuevo mes mantendrá marcas térmicas acordes a la época, con máximas que continuarán rondando o superando los 25 °C.