WhatsApp estrenó una nueva función muy pedida: de qué se trata y cómo se usa
El despliegue global arranca este 25 de noviembre para textos, fotos y videos en chats y grupos, con envíos hasta 14 días antes incluso sin conexión.
WhatsApp inició este 25 de noviembre el despliegue global de los mensajes programados, una función que permite elegir el día y la hora de envío para textos, fotos y videos tanto en chats individuales como en grupos, tras un período de pruebas en versiones beta de Android e iOS.
La implementación se realiza de forma gradual en las próximas semanas, por lo que la disponibilidad varía según la cuenta, el dispositivo y la actualización de la aplicación y mantiene el cifrado de extremo a extremo.
Qué permite la nueva función y cómo se envía
La herramienta permite fijar un envío desde 10 minutos hasta 14 días antes de la hora deseada, pensada por ejemplo para saludos en distintos husos horarios, recordatorios o mensajes programados para medianoche, sin que el destinatario reciba un aviso especial previo ni distinga el envío de un mensaje común.
Según informó la plataforma, el mensaje se enviará en el horario fijado aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin conexión a internet o sin batería, y los usuarios dispondrán de un apartado para consultar o borrar los envíos pendientes antes de que se concreten.
Paso a paso para dejar un mensaje programado
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Abrir el chat individual o grupal donde se enviará el contenido.
Redactar el texto o elegir la foto o el video a programar.
Mantener presionado el botón de enviar en lugar de pulsarlo una sola vez.
Seleccionar la opción para programar el mensaje.
Elegir la fecha y la hora de entrega —entre 10 minutos y 14 días de anticipación— y confirmar la programación.
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