Por este motivo, aun cuando este año la fecha coincida con un día martes, la normativa impide su desplazamiento hacia el lunes anterior, garantizando que el feriado se cumpla en su jornada correspondiente.

Cómo funcionará el esquema de descanso

Con esta disposición confirmada, la segunda semana de diciembre quedará organizada de la siguiente manera:

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable. La actividad será optativa para el sector privado (a discreción de cada empleador), mientras que será jornada de descanso para los empleados estatales y las entidades bancarias.

Martes 8 de diciembre: Feriado nacional inamovible. Rigen las normas habituales de descanso dominical para todos los trabajadores del país.

Con esta definición en firme, tanto el comercio y la industria como los prestadores turísticos cuentan con el panorama claro para organizar sus operaciones y reservas de cara al tramo final del año.