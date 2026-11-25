Javier Milei aprobó el Decreto 614/25 y el feriado por el Día de la Virgen no se traslada: ¿hay finde largo?
Uno de los últimos feriados del año se acerca y el gobierno de Javier Milei ya decidió con respecto al próximo 8 de diciembre.
De acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por el Gobierno nacional y lo establecido en el Decreto 614/2025, rubricado por el presidente Javier Milei, el próximo feriado nacional del martes 8 de diciembre no sufrirá modificaciones ni traslados.
De esta manera, el descanso obligatorio se respetará estrictamente en su fecha original, mientras que el lunes 7 de diciembre quedará establecido como día no laborable, una medida que alcanzará específicamente a los empleados de la administración pública estatal y al sector bancario.
La jornada del 8 de diciembre conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades religiosas de mayor relevancia dentro del calendario oficial argentino, que tradicionalmente marca además el inicio de los preparativos navideños en todo el país.
Javier Milei aprobó el Decreto 614/25 y el feriado por el Día de la Virgen no se traslada
La ratificación oficial busca despejar dudas habituales entre trabajadores, empleadores y operadores de la industria turística respecto a posibles corrimientos de fechas para conformar fines de semana largos. En términos normativos, si bien la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a trasladar determinadas efemérides con el fin de fomentar el turismo interno, la misma legislación exceptúa expresamente de ese mecanismo a ciertas celebraciones de carácter histórico y religioso.
Dentro de este grupo protegido se encuentra la festividad de la Inmaculada Concepción, catalogada legalmente como feriado nacional inamovible.
Por este motivo, aun cuando este año la fecha coincida con un día martes, la normativa impide su desplazamiento hacia el lunes anterior, garantizando que el feriado se cumpla en su jornada correspondiente.
Cómo funcionará el esquema de descanso
Con esta disposición confirmada, la segunda semana de diciembre quedará organizada de la siguiente manera:
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Lunes 7 de diciembre: Día no laborable. La actividad será optativa para el sector privado (a discreción de cada empleador), mientras que será jornada de descanso para los empleados estatales y las entidades bancarias.
Martes 8 de diciembre: Feriado nacional inamovible. Rigen las normas habituales de descanso dominical para todos los trabajadores del país.
Con esta definición en firme, tanto el comercio y la industria como los prestadores turísticos cuentan con el panorama claro para organizar sus operaciones y reservas de cara al tramo final del año.
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