Ante este panorama, las recomendaciones incluyen cerrar sesión manualmente después de cada uso, evitar ingresar a WhatsApp Web desde computadores públicos o desconocidos y abstenerse de compartir información confidencial por este medio.

También es importante mantener actualizados los dispositivos y estar atentos a cualquier actividad inusual. Uno de los puntos que más enfatizan las autoridades es que cerrar la pestaña del navegador no significa que la cuenta haya quedado desconectada. Por lo tanto, es necesario realizar el procedimiento completo para impedir que otras personas puedan acceder a las conversaciones.

Cómo cerrar correctamente una sesión de WhatsApp

Una de las maneras más sencillas de comprobar si la cuenta permanece abierta en otros equipos es consultar la sección de dispositivos vinculados. Esta herramienta permite identificar los computadores, tabletas y demás dispositivos que tienen acceso a WhatsApp.

Abra WhatsApp desde su teléfono celular.

Ingrese al menú de los tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha.

Seleccione la opción ‘Dispositivos vinculados’.

Revise la lista de equipos que aparecen conectados a su cuenta.

Si encuentra un dispositivo que ya no utiliza o que no reconoce, selecciónelo.

Pulse ‘Cerrar sesión’ para desconectarlo.

Este procedimiento permite tener un mayor control sobre los equipos desde los que se puede acceder a la cuenta. Por eso, es recomendable realizar la revisión periódicamente y cerrar las sesiones después de utilizar WhatsApp en computadores de oficinas, universidades, bibliotecas o dispositivos prestados.