"Whisky estuve tomando": la insólita confesión de un camionero al que le dio alcoholemia positivo
Durante un operativo de rutina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le retuvo el registro de conducir de chofer profesional luego del control en el que reconoció haber tomado whisky hasta la madrugada.
Durante un operativo de rutina que se llevaba a cabo en la mañana de este jueves sobre la Autopista Panamericana, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le quitó el registro de conducir a un camionero que circulaba con alcohol en sangre.
Una vez que se detuvo al camión a la altura del kilómetro 34, en cercanías del peaje Tigre, se le realizó a su conductor el control de alcoholemia, detectándose que manejaba con 1,04 g/L, cuando el máximo permitido es 0,0 g/l para todo tipo de conductores, según la Ley 15.402.
Durante la entrevista que se le realizó al chofer con carnet profesional en el control al transporte de cargas y pasajeros, reconoció haber tomado whisky hasta la madrugada de este mismo día, por lo que todo haría prever que, tratándose de esa bebida espirituosa, el control iba a dar positivo.
Y así fue, de modo que se le retuvo la licencia de conducir, dejando automáticamente de circular, y deberá afrontar una multa de más de $2 millones, con la sumatoria de una inhabilitación de entre un año y 18 meses.
Sanciones por dar positivo en un control
Según la ya citada normativa que rige para todo el territorio bonaerense, las multas e inhabilitaciones varían según la graduación alcohólica detectada:
- Hasta 499 mg/l (0,49 g/l): Inhabilitación para conducir por 3 meses (en la primera infracción, se puede sustituir por la asistencia a cursos especiales de educación vial).
- De 500 a 999 mg/l (0,50 a 0,99 g/l): Inhabilitación para conducir por 6 meses.
- De 1000 a 1500 mg/l (1,00 a 1,50 g/l): Inhabilitación para conducir por 12 a 18 meses.
- Más de 1500 mg/l (más de 1,50 g/l): Inhabilitación por más de 18 meses.
- Negativa a realizar el test: Se considera resultado positivo y conlleva las penalidades más severas (inhabilitación de hasta 18 meses y retención de la licencia).
Además de la inhabilitación, las sanciones incluyen la retención de la licencia de conducir, la retención del vehículo y multas económicas que van desde los $681.300 hasta $2.271.000, pudiendo trepar a más de $2,7 millones si el conductor se niega a realizar el test.
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