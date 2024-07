Wilde: quién era el nene de 10 años que murió tras quedar en medio de un tiroteo

El tiroteo se registró el miércoles alrededor de las 20 en el cruce de las calles Coronel Rondeau y Caxaraville, en esa localidad de la zona sur del conurbano.

nene asesinado wilde

Durante el intercambio de disparo Bastián recibió dos impactos de bala en la cervical derecha y en el omoplato izquierdo. Fue trasladado de urgencia al Presidente Perón, donde no sobrevivió a pesar de los esfuerzos de los médicos. Por lo pronto, no se sabe si los disparos que alcanzaron al chico fueron disparadas por los delincuentes o el policía, quien fue imputado del delito de lesiones, pero sin embargo no fue detenido.

Ante la falta de seguridad en el barrio y de peritos que custodien el lugar donde el menor resultó gravemente herido, los vecinos de la zona realizaron una protesta.

“Estamos esperando que vengan a peritar y nadie custodia esta escena. Estamos indignados por el accionar policial, no sé por qué motivo vinieron a llevarse la moto de los delincuentes”, indicaron.

El caso es investigado por el fiscal Ignacio Colazo, de la UFI Nº2 del Fuero de Responsabilidad Penal juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. A los delincuentes detenidos se les imputó inicialmente el delito de tentativa de homicidio calificado criminis causae y robo con armas. En contra del policía no se tomó ninguna medida; se considera que actuó en legítima defensa.