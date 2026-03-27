Escándalo por un casamiento en la Quebrada de las Conchas: el sueño que terminó con una denuncia penal
Desde el gobierno de Salta aseguran que falsificaron el documento de autorización para realizar la boda dentro de la reserva situada en Cafayate.
Un casamiento soñado en una zona protegida de la Quebrada de las Conchas, Cafayate terminó en un escándalo que incluye una denuncia penal por presunta falsificación de documentos, una multa “ejemplificadora” y la intervención inmediata de la Justicia.
La ceremonia se llevó a cabo en el paraje La Punilla, dentro de la Quebrada de las Conchas, un área protegida por ley provincial, y tuvo como protagonistas a Nicole Pocovi, una emprendedora de 31 años, y Federico Maran, de 34, socio en una concesionaria de autos de alta gama.
La celebración lo tuvo todo: más de cien invitados, luces, barra de tragos, DJs en vivo y una decoración ambientada con todos los lujos y comodidades, incluyendo sillones, velas y plantas. Cada detalle estaba ambientado acorde a las tonalidades de uno de los paisajes más impresionantes del país.
Sin embargo, la polémica se desató cuando las imágenes y videos de la boda se difundieron y llegaron hasta las autoridades salteñas.
Sucede que la Quebrada de las Conchas es un área protegida por la Ley Provincial 6806, lo que implica estrictas regulaciones para realizar allí cualquier tipo de actividad y la necesidad de un permiso especial.
En medio del escándalo, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentó una denuncia penal, la cual señala que para realizar el evento se presentó una autorización falsa con la firma apócrifa del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal.
“No autoricé nada, ese documento es falso”, sostuvo Aldazábal y aseguró: “El papel que exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy desprolijo. Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto”, según consignó el medio local Informate Salta.
El caso fue elevado a la Justicia para determinar responsabilidades. Ahora tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si existió falsificación de instrumento público, si hubo maniobras ilegales para habilitar el evento y si se violaron las normas ambientales.
Las imágenes del polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario