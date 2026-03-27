Escándalo por un casamiento en la Quebrada de las Conchas: el sueño que terminó con una denuncia penal

casamiento en Quebrada de las Conchas

En medio del escándalo, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentó una denuncia penal, la cual señala que para realizar el evento se presentó una autorización falsa con la firma apócrifa del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Alejandro Aldazábal.

“No autoricé nada, ese documento es falso”, sostuvo Aldazábal y aseguró: “El papel que exhibía es un papel que no tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy desprolijo. Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada. No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto”, según consignó el medio local Informate Salta.

El caso fue elevado a la Justicia para determinar responsabilidades. Ahora tomó intervención el Ministerio Público Fiscal, que busca determinar si existió falsificación de instrumento público, si hubo maniobras ilegales para habilitar el evento y si se violaron las normas ambientales.

Las imágenes del polémico casamiento en la Quebrada de las Conchas

casamiento en Quebrada de las Conchas 1

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