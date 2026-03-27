Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en el AMBA: a qué hora serán las tormentas más fuertes

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La inestabilidad se resiste a abandonar el Área Metropolitana y, según el Servicio Meteorológico Nacional, el alivio definitivo tardará un poco más en llegar.

La siguiente semana arrancará con complicaciones. Se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, mejorando recién hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Será un día pesado, con temperaturas que oscilarán entre los 23° y los 29°.

A partir del martes, el frente de tormentas finalmente se desplazará, dando paso a condiciones más secas: el clima estable volverá al AMBA. Aunque el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, ya no se esperan lluvias. El termómetro marcará una mínima de 23° y una máxima de 30°.

En tanto, el miércoles se mantendrá la tendencia de buen tiempo, sin precipitaciones a la vista. El cielo continuará nublado y las temperaturas repetirán el rango del día anterior, moviéndose entre los 23 y 30 grados.