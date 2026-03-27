Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en el AMBA: a qué hora serán las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado pasado por agua: enterate los detalles de esta jornada climáticamente complicada en Buenos Aires.
Lo que prometía ser una mini semana de sol en Buenos Aires ha dado un giro inesperado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el mal tiempo se adelantó, dando inicio a un periodo de casi 96 horas de inestabilidad debido al ingreso de aire frío.
Con las primeras precipitaciones de este viernes, el organismo nacional asegura que este sábado la situación no mejorará: se esperan tormentas aisladas, tanto para la madrugada como para la mañana del inicio del fin de semana, mientras que por la tarde habrá chaparrones.
En tanto, el termómetro oscilará entre los 21° y 27°, en una jornada donde las tormentas más fuertes estarán concentradas en las primeras horas del día.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cuándo mejora el clima en Buenos Aires
La inestabilidad se resiste a abandonar el Área Metropolitana y, según el Servicio Meteorológico Nacional, el alivio definitivo tardará un poco más en llegar.
La siguiente semana arrancará con complicaciones. Se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, mejorando recién hacia la tarde con cielo mayormente nublado. Será un día pesado, con temperaturas que oscilarán entre los 23° y los 29°.
A partir del martes, el frente de tormentas finalmente se desplazará, dando paso a condiciones más secas: el clima estable volverá al AMBA. Aunque el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, ya no se esperan lluvias. El termómetro marcará una mínima de 23° y una máxima de 30°.
En tanto, el miércoles se mantendrá la tendencia de buen tiempo, sin precipitaciones a la vista. El cielo continuará nublado y las temperaturas repetirán el rango del día anterior, moviéndose entre los 23 y 30 grados.
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