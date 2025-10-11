Inminentes lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan hoy las tormentas más fuertes y cuándo mejora el clima
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored esperan lluvias y tormentas para este sábado. El mapa en vivo de las precipitaciones en el AMBA.
Luego de un viernes ideal, bien de primavera, y un sábado que inició con características similares, el fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está próximo a registrar lluvias y tormentas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En sintonía con lo que fue una semana más que agradable en materia meteorológica, el sábado tuvo temperaturas de entre 13 y 28 grados, durante una jornada que, desde la madrugada, tuvo cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, el organismo mantiene sus probabilidades de tormentas fuertes para la noche, situación que derivaría en más horas de precipitaciones para el domingo.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Se mantiene el pronóstico de precipitaciones para el sábado en la noche en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Pero de acuerdo con el sitio especializado Meteored, la tormenta llegaría a las 19, y pasaría a lluvia débil a las 20, mejorando para el resto de la noche.
Del mismo modo, la inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN. El organismo ahora tiene un pronóstico de chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; con temperaturas de 12 de mínima y 18 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.
A diferencia del organismo nacional, el portal especializado Meteored marca chances de "lluvia débil" entre las 3 y las 5 de la madrugada, y luego repitiendo a partir de las 17 horas, manteniéndose hasta la noche.
El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.
Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires
