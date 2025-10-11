Inminentes lluvias en Buenos Aires: a qué hora llegan hoy las tormentas más fuertes y cuándo mejora el clima

Pero de acuerdo con el sitio especializado Meteored, la tormenta llegaría a las 19, y pasaría a lluvia débil a las 20, mejorando para el resto de la noche.

Del mismo modo, la inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada, de acuerdo con el SMN. El organismo ahora tiene un pronóstico de chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; con temperaturas de 12 de mínima y 18 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.

A diferencia del organismo nacional, el portal especializado Meteored marca chances de "lluvia débil" entre las 3 y las 5 de la madrugada, y luego repitiendo a partir de las 17 horas, manteniéndose hasta la noche.

METEORED (16) A qué hora llueve este domingo en el AMBA, según Meteored.

El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.

Mapa en vivo de las lluvias en Buenos Aires

