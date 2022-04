El audio de Lola M. donde reconoce haber estafado a sus amigas

El modus operandi de la joven sería fotografiar las tarjetas de crédito de allegados para luego hacer compras en los Estados Unidos vía sitios de comercio electrónico en internet.

“Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, dijo Latorre en uno de los audios que envió a sus conocidos y que se viralizaron.

En las últimas horas se viralizó también un audio de la acusada, dirigido a una de las víctimas, en la que reconoce haber cometido los delitos y dice estar arrepentida.

“Ya lo sé, la verdad. Posta me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir decirte esto. A tu tarjeta le saqué foto y a la de tu hermana, pero esa no la usé. Usé la tarjeta en uber, estoy más que arrepentida por toda la gente", se escucha en el audio.

"No sé por qué lo hice, no lo entiendo. Ni yo lo entiendo. Te pido perdón. Nada de lo que te diga va a justiciar lo que hice. Perdón, hoy estoy haciendo la cuenta de todo lo que te gasté a vos y a las chicas. Te pido perdón, yo sé que tengo un problema enorme. Voy a intentar resolverlo. No solo lastimé al resto, sino también a mí", añade.

Escuchala: