Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" denunció amenazas de muerte

Contreras Alderete pidió, efectivamente, la extracción de testimonios para determinar cómo se filtró el video de las torturas. También le da un giro al tema: en su segunda presentación, apuntó a la chance de una investigación viciada.

“El secuestro lícito de un teléfono no equivale a una autorización sin límites para revisar cualquier dato que contenga. El dispositivo concentra comunicaciones, archivos y huellas de la vida privada de su titular y de terceros; de allí la necesidad de controlar el objeto, la necesidad y la proporcionalidad de la injerencia”, aseveró.

El abogado pidió la información completa del expediente de Arroyo Salgado, con la resolución de allanamiento y secuestro, el acta de incautación y cadena de custodia del dispositivo, la orden judicial de pericia, puntos y alcance, así como las actas de apertura, extracción y análisis y los informes técnicos completos y sus anexos pertinentes.

Contreras Alderete no pudo acceder al video en el marco del expediente; la causa continuaba bajo secreto de sumario hasta la mañana de hoy jueves.