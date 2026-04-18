Caso Ángel: el fiscal sospecha que haya sido la madre quien le propinó más de 20 golpes en la cabeza

Finalmente, Olazábal aclaró la complejidad del proceso probatorio: “Construimos este caso en base a indicios porque no tenemos prueba directa. Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados”.

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Cabe señalar que el informe preliminar de la autopsia fue determinante para la causa: Ángel presentaba más de 20 lesiones compatibles con una agresión física, confirmando que el fallecimiento fue consecuencia directa de ese ataque violento.

Tanto Mariela Altamirano como su pareja, Michael González, fueron detenidos el pasado domingo 12 de abril. La Justicia los investiga como coautores de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

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