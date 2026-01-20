YPF lanzó una primera partida de garrafas de plástico para uso hogareño: cómo son y cuánto pesan

En una primera etapa, el objetivo es monitorear su recibimiento en los hogares de la provincia de Buenos Aires pero desde YPF Gas señalaron al sitio Infobae que si la iniciativa prospera y el cambio de material es bien recibido por la clientela, las garrafas de plástico podrían solucionar el problema de usuarios de todo el país que no están conectados a la red de gas porque están en parajes remotos.

Las garrafas de plástico están hechas de fibra de vidrio y resinas y tienen una estructura plástica de alta resistencia que recubre el compartimento del gas licuado. Resiste impactos, altas temperaturas y es 100% reciclable, y al tener paredes traslúcidas es posible notar cuánta cantidad de producto contiene.

garrafas de plastico

Uno de los detalles más importantes es que este tipo de garrafa no tiene el riesgo de explosión en caso de incendio porque su material no permite la rotura del recipiente a pesar de que contiene un líquido presurizado.

Desde la compañía afirmaron que las garrafas de plástico cumplen con las normas ISO 9001, ISO 11119-3, EN 12245, EN 14427, DOT-SP 12706 y TC-SU-5931, entre otros estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

Pero ¿cuál es el punto en contra? Que ya está establecido que la garrafa de plástico será más cara que la de acero, que hoy oscila entre los $ 18.000 y $ 25.000 para la presentación de 10 kilos.