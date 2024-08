Yuyito González se probó la misteriosa campera de cuero de Javier Milei y reveló un detalle inédito

Y al parecer, el libertario se pone en modo desprendido con su flamante novia, quien se grabó en un video justamente con esa campera, para brindar algunos detalles hasta ahora desconocidos.

"¿Tiene perfume?", le preguntaron a la mediática en relación a la mencionada prenda. Ella, tras olerla, reveló que Milei "no usa perfume", ante lo que otro de los presentes, sentenció: "Tiene el perfume de su piel".

En otro marco, el Presidente protagonizó un por lo menos insólito episodio en Instagram, por un casi infinito reposteo de una historia, que no tardó en volverse viral y blanco de algunas burlas.

Resulta que Yuyito le dedicó una story con un video, lo que derivó en que tanto uno como el otro la compartieran una y otra vez, dando como resultado una imagen bastante particular.

Yuyito González negó crisis con Javier Milei: "Casados"

Yuyito González aseguró este jueves que con el presidente Javier Milei están“casados” y que el amor que se tienen es para toda la vida.

La confesión de la nueva novia del mandatario se dio en su programa de televisión. "Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros", dijo al comienzo de su programa.

Y agregó: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".