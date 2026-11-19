Una segunda ola de ciberataques alcanzó a Alemania, Bélgica, Estonia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia. En Estonia, los atacantes llevaron unidades de refrigeración hasta los 50 grados. La Unión Europea lo calificó de intento deliberado de perturbar la cadena de suministro de alimentos del bloque. Nadie reivindicó los ataques.

Este tipo de vulnerabilidades en infraestructuras físicas expone un desafío crítico para quienes resguardan el corazón de internet. Según Rafael Ibáñez, CEO de Skyonline, cada día debemos esforzarnos en reforzar nuestras políticas de seguridad, siendo cada vez más estrictos. “La verdadera trinchera geopolítica y económica ya no está en las fronteras físicas, sino en la infraestructura digital.

Como operadores de data centers, vemos que el objetivo del cibercrimen mutó: hoy apagar un servidor estratégico, interrumpir la cadena de frío o vulnerar un sistema logístico puede paralizar un país más rápido que un conflicto tradicional. El foco ya no es solo robar datos, es secuestrar la continuidad operativa de las empresas”.

Según Ibáñez, el paradigma de la ciberseguridad a nivel corporativo cambió drásticamente. En los directorios ya no nos preguntamos si vamos a sufrir un ataque, sino cuándo y qué tan rápido vamos a recuperarnos. Hoy el riesgo más crítico no es únicamente la brecha inicial, sino el 'tiempo de permanencia': cuántos meses logra un delincuente operar en las sombras de nuestra red antes de ser detectado, estudiando nuestros procesos para dar el golpe letal.

El caso de Binance: ¿cómo resguardar los activos digitales?

Binance confirmó el 30 de octubre un ciberataque por 6.300 millones de dólares, cuatro veces más que el mayor robo cripto anterior, el de Bybit en 2025. La compañía lo describió como un ataque complejo con varios puntos de intrusión, y cerca de la mitad de los fondos quedaron congelados.

El FBI responsabiliza al grupo norcoreano TraderTraitor, mientras que Kim Yo Jong negó cualquier participación de Corea del Norte. El 12 de noviembre Binance dijo haber repuesto los saldos con fondos propios, aunque la prueba independiente de esa cobertura todavía no está disponible. Para los expertos, la lección es que cuando un solo actor concentra tanto valor, un solo fallo puede convertirse en un asunto de seguridad nacional.

Para Mauro Andreoli, director de IOG (Input Output Global) en Argentina, lo ocurrido es una mala noticia para la industria, pero conviene precisar que lo que falló no fue la cadena, sino que se trató de un incidente de seguridad operativa dentro de una plataforma centralizada.

“Este tipo de episodios no es lo habitual: millones de transacciones se procesan a diario en redes blockchain sin incidentes”, comenta Andreoli. Y añade que el ecosistema Cardano no fue hackeado en el ataque a Binance por ser una blockchain descentralizada: “Según los desgloses on-chain publicados, entre los más de US$6.000 millones sustraídos no hay ni un solo ADA (la criptomoneda de Cardano)”.

La diferencia, explica Andreoli, es que un exchange centralizado custodia fondos de terceros, mientras que en los sistemas de autocustodia el control de las claves privadas queda en manos del propio usuario.

Más allá de las particularidades de cada tecnología, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad frente a amenazas cada vez más sofisticadas. La protección ya no depende de una única herramienta, sino de una estrategia integral que contemple distintos puntos de vulnerabilidad.

En ese sentido, Ibáñez advierte que las medidas de ciberseguridad necesitan integrar distintas soluciones, sin depender de un solo recurso. “Estamos enfrentando una asimetría tecnológica sin precedentes. “Lo que antes le tomaba a una organización criminal meses de reconocimiento para encontrar una vulnerabilidad, hoy se automatiza con modelos de IA maliciosa que escanean y explotan brechas en cuestión de minutos. Si la amenaza opera a la velocidad de la inteligencia artificial, las defensas estáticas tradicionales son obsoletas por diseño”, cuenta.

Frente a este escenario, Ibáñez plantea que la supervivencia corporativa depende de tres pilares innegociables a nivel directorio: Primero, la redundancia real, que exige tener copias de la información crítica en ubicaciones y proveedores físicamente distintos. Segundo, la soberanía selectiva: los datos sensibles del Estado, la salud y la energía deben alojarse bajo jurisdicción nacional para evitar quedar atrapados en conflictos foráneos. Y tercero, la seguridad convergente: entender que la refrigeración, la logística y la energía son hoy una superficie de ataque que debe protegerse con el mismo rigor criptográfico que un servidor bancario.