“GTA VI” jugó directamente en otra escala. Rockstar Games y Take-Two informaron US$3.790 millones en ventas minoristas mundiales durante sus primeras 24 horas y, antes de que saliera oficialmente, ya se habían vendido 32,5 millones de unidades.

La comparación con su antecesor es brutal: el juego que había necesitado tres días para alcanzar los US$1.000 millones fue sucedido trece años después por otro que se acercó a los US$4.000 millones en uno solo. Pero también hay que recordar qué ocurrió durante todo ese tiempo, porque “GTA V” nunca se fue.

Atravesó tres generaciones de consolas, recibió múltiples versiones y supera los 230 millones de unidades distribuidas. “GTA Online” permitió que Los Santos siguiera lleno de jugadores muchísimo después de que la mayoría hubiera terminado la campaña principal, y millones continuaron jugando mientras esperaban el próximo capítulo.

El lanzamiento salió de los videojuegos

Lo que pasó alrededor del estreno ayuda a entender mejor la dimensión del fenómeno. Hubo empleados que pidieron el día libre específicamente para jugar y, en Estados Unidos, una plataforma de gestión laboral que trabaja con alrededor de dos millones de empleados registró aproximadamente un 20% más de solicitudes de tiempo libre que en una jornada habitual.

Los proveedores de internet también tuvieron que prepararse para millones de descargas simultáneas de un archivo que supera los 200 GB. Mientras tanto, Vice City volvió a mezclarse con Miami, la ciudad que históricamente sirvió como inspiración para construirla, con acciones promocionales, locales que aprovecharon el estreno y hasta eventos deportivos atravesados por referencias al juego.

Son situaciones llamativas para un lanzamiento que, en definitiva, sigue siendo el de un videojuego. Pero “Grand Theft Auto” hace tiempo dejó de hablarle únicamente al público que juega habitualmente y “GTA VI” llevó esa condición a una dimensión todavía mayor.

De mirar todo desde arriba a construir una ciudad que parece viva

El primer “Grand Theft Auto” apareció en 1997 y se jugaba desde una cámara cenital. Había autos para robar, policías de los que escapar y trabajos criminales para completar; buena parte del ADN ya estaba ahí, aunque visualmente resulte casi irreconocible frente a lo que tenemos hoy.

Después llegó “GTA III” y produjo uno de los cambios fundamentales de la saga. Liberty City llevó definitivamente la experiencia al 3D y ayudó a instalar una manera de entender los mundos abiertos que después sería imitada durante años.

“Vice City” tomó esa base y la llenó de personalidad con su reinterpretación de Miami y los años 80, mientras que “San Andreas” amplió el mapa, las posibilidades y hasta la relación del jugador con su personaje. “GTA IV” eligió un registro diferente con Niko Bellic y una Liberty City más realista y oscura, además de un sistema de físicas que todavía hoy sigue generando comparaciones.

En 2013 apareció “GTA V” con tres protagonistas, Los Santos, una escala enorme y un modo online que terminó viviendo muchísimo más de lo que cualquiera podía imaginar cuando el juego apareció originalmente en PlayStation 3 y Xbox 360. Cada entrega importante fue agregando algo y por eso había una pregunta inevitable alrededor de “GTA VI”: qué podía hacer Rockstar después de todo eso.

Después de varias horas jugando “GTA VI”

Hay algo raro en entrar a un videojuego después de escuchar durante años cuánto costó, cuánto podría recaudar, cuánto tardó en hacerse y cuántos millones de personas lo estaban esperando. Sin embargo, después de varias horas con “GTA VI”, todos esos números empiezan a quedar en segundo plano porque lo que aparece frente al jugador es otra cosa.

Lucia Caminos y Jason Duval viven rodeados de delitos, armas, persecuciones y decisiones que pueden terminar muy mal, como corresponde a cualquier “Grand Theft Auto”. Pero también son una pareja y Rockstar utiliza esa relación para meterse con situaciones mucho más cotidianas de lo que uno podría esperar en un juego de estas características.

Hay que cuidar el dinero, decidir qué hacer, elegir si aceptar o rechazar determinadas situaciones, pensar en el otro y equivocarse incluso cuando sabemos que probablemente estamos tomando una mala decisión. También podemos frecuentar lugares simplemente porque queremos hacerlo o dedicar una cantidad absurda de tiempo a algo que no tiene ninguna relación con la historia principal.

Todo eso también forma parte de “GTA VI” y, después de varias horas jugando, la sensación es que estamos frente a algo que por momentos se acerca muchísimo a un simulador de vida, solo que sus protagonistas viven permanentemente al borde del desastre.

La campaña está ahí y uno puede seguirla de una manera relativamente directa si quiere, pero cuesta no desviarse. Podemos estar camino a una misión, ver algo que llama nuestra atención, frenar, entrar y terminar haciendo otra cosa hasta recordar bastante después qué estábamos por hacer originalmente.

No alcanza con decir que el mapa es enorme para explicar esa sensación. La industria está llena de mundos gigantescos; lo difícil es construir uno en el que realmente den ganas de perderse.

Leonida no parece esperar al jugador

Una de las cosas que más me sorprendió durante estas primeras horas es que Leonida no parece estar esperando permanentemente nuestra llegada. Hay personas haciendo sus cosas, situaciones que aparecen mientras uno maneja, lugares que se pueden frecuentar y pequeños momentos que no necesariamente terminan convertidos en una misión.

Por momentos da la impresión de que el mundo podría seguir funcionando, aunque Lucia y Jason se quedaran quietos. Rockstar consigue así que recorrer el mapa tenga sentido incluso cuando no estamos intentando completar nada, algo que “Red Dead Redemption 2” ya había explorado con su obsesión por los detalles y que acá aparece trasladado a una ciudad mucho más acelerada, absurda y caótica.

Es en esos momentos donde se empieza a entender mejor qué puede haber demandado tantos años de trabajo. No necesariamente en una textura o en el tamaño del mapa, sino en la cantidad de pequeñas situaciones que terminan construyendo la sensación de estar recorriendo un lugar y no simplemente un escenario.

Una nueva referencia para los mundos abiertos

Sería absurdo pensar que desde ahora todos los videojuegos tienen que parecerse a “GTA VI”. Rockstar dispone de recursos que muy pocos estudios tienen, las estimaciones sobre el costo total del proyecto superan los US$1.000 millones y algunas publicaciones lo ubican bastante más arriba, aunque la compañía nunca confirmó oficialmente esas cifras.

Tampoco todos pueden pasar más de una década trabajando sobre una misma producción. Pero el jugador no necesariamente piensa en presupuestos, cantidad de empleados o tiempos de desarrollo cuando agarra un joystick, y ahí es donde la aparición de un título de estas características inevitablemente modifica algunas expectativas.

Cuando otro estudio presente un gran mundo abierto, las comparaciones van a aparecer aunque muchas sean injustas. No necesariamente porque tenga que ofrecer un mapa más grande o cientos de actividades adicionales, sino porque “GTA VI” vuelve a poner sobre la mesa algo bastante más difícil de conseguir: que explorar no se transforme simplemente en ir de un ícono al siguiente.

La carrera por construir el mapa más grande hace tiempo dejó de ser demasiado interesante. Después de jugar varias horas a “GTA VI”, la pregunta pasa mucho más por qué podemos hacer dentro de ese mundo y, principalmente, por qué queremos seguir estando ahí.

Un 99 sobre 100 que acompaña el fenómeno

La crítica especializada recibió al juego con números igual de impactantes. “GTA VI” alcanzó un promedio de 99 sobre 100 en Metacritic durante sus primeros días, mientras que “GTA V” tiene 97, “Red Dead Redemption 2” también 97 y “GTA IV” llegó a 98.

La cifra lo coloca entre los videojuegos mejor puntuados desde que existen este tipo de registros, aunque todavía resulta demasiado pronto para convertir ese número en una sentencia definitiva sobre su lugar en la historia. Un juego de semejante tamaño necesita mucho más que algunos días para mostrar todo lo que tiene.

Todavía quedan secretos, sistemas y posibilidades por descubrir, además de los problemas que seguramente aparecerán cuando millones de jugadores sigan avanzando. También habrá que ver qué ocurre con su componente online y cómo Rockstar decide sostenerlo durante los próximos años, especialmente después de la longevidad que consiguió con “GTA Online”.

Trece años también cambiaron a sus jugadores

Hay además un componente generacional imposible de ignorar. Alguien que tenía 15 años cuando salió “GTA V” hoy tiene 28; quien estaba terminando el colegio puede haberse casado, tener hijos o estar viviendo en otro país. Muchos conocieron Los Santos en una PlayStation 3 o una Xbox 360 y ahora están entrando a Leonida dos generaciones después.

En el medio también cambió la manera de jugar. Crecieron los servicios de suscripción, los juegos como servicio se volvieron moneda corriente, Twitch y YouTube modificaron la relación entre jugar y mirar jugar, aparecieron temporadas, pases de batalla, microtransacciones y producciones con presupuestos cada vez más difíciles de sostener.

Mientras todo eso ocurría, “GTA V” seguía vendiendo. Por eso la llegada de su sucesor tiene un peso distinto: para muchísima gente no representa simplemente cambiar un juego por otro, sino reencontrarse con una saga que estuvo presente durante una parte enorme de su vida.

Rockstar entendió perfectamente esa expectativa y durante años utilizó incluso el silencio como parte de su estrategia. No necesitaba mostrar “GTA VI” constantemente para recordarnos que existía; cuando finalmente decidió acelerar la comunicación, unos pocos avances y gameplays cuidadosamente administrados fueron suficientes para volver a disparar la ansiedad.

Lo que queda después de “GTA VI”

Lo que venga después será interesante porque copiar el modelo de Rockstar no parece una posibilidad realista para buena parte de la industria. Un proyecto que necesita semejante cantidad de años, personas y dinero no puede convertirse en la única manera válida de producir videojuegos, y tampoco debería hacerlo.

Pero hay aspectos que seguramente dejarán huella. Después de “GTA VI” va a resultar más evidente cuando una ciudad esté llena de marcadores pero no tenga demasiado para descubrir, cuando un mapa enorme se sienta vacío o cuando cientos de actividades terminen siendo apenas distintas versiones de lo mismo.

Luego de varias horas jugando, ahí encuentro buena parte de lo que hace especial a “GTA VI”. Puedo robar un auto, escapar de la policía y meterme en problemas durante horas, pero también preocuparme por la relación entre sus protagonistas, cuidar cuánto dinero gasto, frecuentar determinados lugares o abandonar por completo aquello que estaba haciendo porque algo apareció en el camino.

“GTA VI” recaudó US$3.790 millones durante su primer día, llegó al 99 sobre 100 en Metacritic y consiguió que millones de personas alrededor del mundo organizaran parte de su rutina alrededor de un videojuego. Son cifras que explican el tamaño del lanzamiento, pero recién ahora empieza otra historia: descubrir cuánto tiempo puede sostener ese impacto y hasta dónde puede llegar un mundo que Rockstar tardó trece años en construir.

Si “GTA V” consiguió mantenerse vigente durante más de una década, todavía es imposible saber cuál será el techo de su sucesor. Lo que ya está claro es que “GTA VI” dejó de ser aquel juego que millones esperaban y se convirtió en el fenómeno que todos van a mirar durante los próximos años.