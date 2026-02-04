Qué pasó con Instagram: masivos reportes de los usuarios

Hasta el momento, el holding Meta no ha brindado una explicación técnica sobre el origen de esta caída masiva en el inicio de 2026. La falta de información oficial mantiene la incertidumbre sobre el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio, mientras los equipos de infraestructura de la compañía trabajan en la estabilización de los servidores afectados.

NOTA EN DESARROLLO