Qué pasó con Instagram: masivos reportes de los usuarios
La red social de Meta experimentó fallas este miércoles a nivel global. Usuarios fueron a otras aplicaciones para reportar los inconvenientes.
La red social Instagram protagonizó una interrupción generalizada de su servicio durante la noche de este miércoles, afectando la navegación de miles de usuarios a nivel global, según los diferentes reportes registrados en las últimas horas.
Las plataformas especializadas en el estado de servicios digitales, como Downdetector, registraron un incremento repentino y vertical en los reportes de fallas en la red social de Meta, una de las más populares de la actualidad.
Los principales inconvenientes técnicos reportados incluyen la imposibilidad de actualizar el "feed" de noticias, fallas críticas en la conexión con el servidor y dificultades para iniciar sesión tanto en dispositivos móviles como en la versión web.
Al intentar acceder a la aplicación, los usuarios se encuentran con una pantalla de error que advierte "lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo tan pronto como podamos". Esta leyenda bloquea cualquier tipo de interacción dentro de la plataforma, impidiendo la visualización de historias o la publicación de contenidos.
El apagón técnico ha generado una migración inmediata de usuarios hacia otras redes sociales como X, para reportar el suceso.
Hasta el momento, el holding Meta no ha brindado una explicación técnica sobre el origen de esta caída masiva en el inicio de 2026. La falta de información oficial mantiene la incertidumbre sobre el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio, mientras los equipos de infraestructura de la compañía trabajan en la estabilización de los servidores afectados.
NOTA EN DESARROLLO
