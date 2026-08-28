Cuánto cuesta GTA VI: los precios oficiales para cada plataforma
A pocos meses del lanzamiento mundial previsto para noviembre, las tiendas digitales ya habilitaron las reservas del esperado título de Rockstar Games.
Con la expectativa por las nubes tras la reciente revelación de su tráiler extendido, los fanáticos de la saga ya palpitan el inminente desembarco de Grand Theft Auto VI. Con la fecha de estreno agendada para el próximo 19 de noviembre de 2026, las tiendas oficiales de consolas habilitaron las preventas, develando los valores definitivos que tendrá el título en sus diferentes ediciones.
Precios del GTA 6 para PlayStation 5
En la tienda oficial de Sony para PlayStation 5, la comercialización se maneja en moneda extranjera. Las opciones disponibles son las siguientes:
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Edición Estándar: se ofrece a u$s79,99.
Ultimate Edition: asciende a u$s99,99.
Ambas alternativas de reserva incluyen contenidos digitales adicionales para el juego e incorporan un mes de suscripción al servicio GTA+.
Precios del GTA 6 para Xbox Series X|S
Por su parte, en el ecosistema de Microsoft para las consolas Xbox Series X|S, la tienda oficial opera con montos expresados en moneda local, sujetos a los impuestos y percepciones vigentes:
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Edición Estándar: figura a un valor de $113.299.
Ultimate Edition: se consigue por $141.990.
Mientras la comunidad aguarda novedades sobre una eventual versión para PC, los usuarios de consolas ya pueden asegurar su copia digital de cara a uno de los estrenos tecnológicos y de entretenimiento más importantes de los últimos tiempos.
Cuándo sale GTA 6 y en qué plataformas estará disponible
Con el hype por las nubes tras este nuevo adelanto, la gran pregunta que se hacen los jugadores es cuándo podrán ponerle las manos encima al título completo.
De acuerdo con el calendario oficial confirmado por Rockstar Games, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el próximo 19 de noviembre de 2026.
En su estreno, el videojuego llegará exclusivamente para la nueva generación de consolas:
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PlayStation 5
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Xbox Series X|S
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