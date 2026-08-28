Cuánto cuesta GTA VI: los precios oficiales para cada plataforma

Con la expectativa por las nubes tras la reciente revelación de su tráiler extendido, los fanáticos de la saga ya palpitan el inminente desembarco de Grand Theft Auto VI. Con la fecha de estreno agendada para el próximo 19 de noviembre de 2026, las tiendas oficiales de consolas habilitaron las preventas, develando los valores definitivos que tendrá el título en sus diferentes ediciones.