Qué día sale GTA VI y para qué plataformas
A pocos meses de su llegada oficial al mercado, Rockstar Games sacudió a la industria con un adelanto cinematográfico de 26 minutos.
Tras la publicación este jueves del esperado tráiler extendido de Grand Theft Auto VI —un impresionante material de 26 minutos que ya se puede disfrutar de manera gratuita en YouTube tras su paso inicial por Netflix—, la industria del entretenimiento se enfoca de lleno en el evento del año: el desembarco del título.
De esta manera, la maquinaria de Rockstar Games no se detiene y la ansiedad de los fanáticos de los videojuegos vive sus horas más álgidas.
Bajo el título "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", este nuevo adelanto no solo sirvió para profundizar en la historia de los protagonistas, Jason Duval y Lucia Caminos, y su raid delictivo por la vibrante Vice City, sino que reavivó la expectativa global sobre la fecha en la que los jugadores podrán finalmente explorar el mundo abierto de Leonida.
GTA 6: fecha confirmada y plataformas de lanzamiento
La pregunta del millón tiene respuesta oficial. De acuerdo con el calendario agendado por la desarrolladora, el lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI está programado para el próximo 19 de noviembre de 2026.
En su día de estreno, el título estará disponible únicamente para la actual generación de consolas hogareñas:
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PlayStation 5
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Xbox Series X|S
¿Qué pasa con los usuarios de PC?
Como ya es una tradición histórica dentro de la estrategia comercial de Rockstar Games con sus grandes tanques, el estudio no ha anunciado por el momento una fecha de lanzamiento para computadoras. Los jugadores de PC deberán seguir esperando y confiar en que, tal como ocurrió con entregas anteriores como GTA V o Red Dead Redemption 2, la compañía confirme una adaptación para ordenadores una vez concluido el despliegue inicial en consolas.
Con las referencias cinematográficas a clásicos como Bad Boys y Heat más latentes que nunca tras el último tráiler, el camino rumbo al 19 de noviembre ya no tiene marcha atrás.
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