Qué día sale GTA VI y para qué plataformas

PlayStation 5

Xbox Series X|S

¿Qué pasa con los usuarios de PC?

Como ya es una tradición histórica dentro de la estrategia comercial de Rockstar Games con sus grandes tanques, el estudio no ha anunciado por el momento una fecha de lanzamiento para computadoras. Los jugadores de PC deberán seguir esperando y confiar en que, tal como ocurrió con entregas anteriores como GTA V o Red Dead Redemption 2, la compañía confirme una adaptación para ordenadores una vez concluido el despliegue inicial en consolas.

Con las referencias cinematográficas a clásicos como Bad Boys y Heat más latentes que nunca tras el último tráiler, el camino rumbo al 19 de noviembre ya no tiene marcha atrás.