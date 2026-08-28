Salió el tráiler extendido de GTA VI: de cuánto es el video y cuándo se lanza oficialmente el juego

Cuándo sale GTA 6 y en qué plataformas estará disponible

Con el hype por las nubes tras este nuevo adelanto, la gran pregunta que se hacen los jugadores es cuándo podrán ponerle las manos encima al título completo.

De acuerdo con el calendario oficial confirmado por Rockstar Games, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el próximo 19 de noviembre de 2026.

En su estreno, el videojuego llegará exclusivamente para la nueva generación de consolas:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Hasta el momento, la desarrolladora no ha emitido gacetillas ni anunciado una fecha estimada para el desembarco del título en PC, por lo que los usuarios de computadoras deberán aguardar futuras novedades por parte del estudio.