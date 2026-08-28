Salió el tráiler extendido de GTA VI: de cuánto es el video y cuándo se lanza oficialmente el juego
Rockstar Games revolucionó a la industria con la publicación de un adelanto de 26 minutos de Grand Theft Auto VI que profundiza en su jugabilidad.
Tras su paso inicial en exclusiva por la plataforma de streaming Netflix, Rockstar Games lanzó este jueves el esperado tráiler extendido de Grand Theft Auto VI, un material de proporciones cinematográficas que ya se encuentra disponible de manera gratuita en su canal oficial de YouTube para todo el público.
De esta manera, la espera para los fanáticos de una de las franquicias más importantes de la historia del gaming llegó a un punto de inflexión.
Bajo el título "Grand Theft Auto VI: An Extended Look", la compañía sorprendió a la comunidad con un avance de aproximadamente 26 minutos de duración, ofreciendo el vistazo más profundo hasta la fecha sobre el mundo abierto, las mecánicas jugables y los detalles técnicos de la esperada entrega.
Vice City, los protagonistas y las influencias del nuevo GTA
El metraje vuelve a poner el foco absoluto en Jason Duval y Lucia Caminos, la dupla criminal que protagonizará esta historia de supervivencia, atracos y traiciones ambientada en el estado ficticio de Leonida y su emblemática metrópolis, Vice City.
Tal como se desprende del material, Rockstar estructuró la narrativa con claras y declaradas referencias al cine de acción clásico, emulando la estética y la tensión de films icónicos como Bad Boys, Heat y la clásica leyenda criminal de Bonnie & Clyde.
Cuándo sale GTA 6 y en qué plataformas estará disponible
Con el hype por las nubes tras este nuevo adelanto, la gran pregunta que se hacen los jugadores es cuándo podrán ponerle las manos encima al título completo.
De acuerdo con el calendario oficial confirmado por Rockstar Games, el lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el próximo 19 de noviembre de 2026.
En su estreno, el videojuego llegará exclusivamente para la nueva generación de consolas:
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PlayStation 5
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Xbox Series X|S
Hasta el momento, la desarrolladora no ha emitido gacetillas ni anunciado una fecha estimada para el desembarco del título en PC, por lo que los usuarios de computadoras deberán aguardar futuras novedades por parte del estudio.
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