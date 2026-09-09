Cuánto cuestan los nuevos iPhone 18 Pro, Pro Max y el plegable Duo
Con un evento histórico encabezado por John Ternus tras la salida de Tim Cook, la compañía develó su nueva generación de smartphones.
Apple lanzó este miércoles a nivel mundial sus nuevos modelos de iPhone 18 Pro, Pro Max y el primer modelo plegable, llamado Duo, y que en breve saldrán a la venta primero en Estados Unidos y luego en diferentes partes del mundo.
La presentación global de la nueva familia de teléfonos de Apple, bautizada bajo el lema "Sorprende y brilla" (Surprise and Shine), no solo marcó un punto de inflexión tecnológico y un recambio en la cúpula directiva de la compañía —siendo el debut oficial de John Ternus como máximo responsable tras la salida de Tim Cook—, sino que también dejó en claro las reglas de juego en materia económica para el mercado de la alta gama.
Con el foco puesto en la integración de la inteligencia artificial de Apple Intelligence y procesadores de última generación, los precios confirmados por la marca ya tienen fecha de salida a las tiendas.
Para los usuarios que aguardan la llegada de los modelos más robustos, la preventa y comercialización oficial comenzará el próximo 18 de septiembre. Como es habitual, la estrategia de precios de Apple segmenta claramente la propuesta entre sus versiones tradicionales con mejoras de rendimiento y la gran novedad del catálogo: su primer terminal con pantalla plegable.
Cuánto saldrán los nuevos iPhone 18 y el modelo plegable
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iPhone 18 Pro: El modelo base de la versión Pro, equipado con una capacidad de almacenamiento inicial de 256 GB, tendrá un precio de salida de USD 1.199. Este dispositivo llega potenciado por el chip A20 Pro de dos nanómetros, 12 GB de memoria integrada y una autonomía extendida que promete hasta 45 horas de reproducción de video.
iPhone 18 Pro Max: La versión más avanzada de la línea, que entre sus principales atractivos suma un sensor de apertura variable en el módulo de cámaras, se ubicará en los USD 1.299 para su configuración inicial de 256 GB.
iPhone Duo: La gran sorpresa de la jornada y el desembarco formal de Apple en el segmento de los teléfonos plegables —caracterizado por un pliegue invisible, bordes de titanio, pantalla interna de 7,6 pulgadas y externa de 5,4— elevará significativamente la vara tarifaria. El valor de piso para este dispositivo rupturista trepará hasta los 1.999 dólares en su versión de entrada con 256 GB de almacenamiento.
Con estos valores, la compañía reafirma su posicionamiento en la cúspide del mercado tecnológico global, apostando a que los usuarios con mayores exigencias de rendimiento, seguridad e inteligencia artificial estén dispuestos a convalidar la inversión en una línea que promete redefinir los estándares de la industria durante el cierre de 2026.
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