Cuánto cuestan los nuevos iPhone 18 Pro, Pro Max y el plegable Duo

iPhone 18 Pro: El modelo base de la versión Pro, equipado con una capacidad de almacenamiento inicial de 256 GB, tendrá un precio de salida de USD 1.199. Este dispositivo llega potenciado por el chip A20 Pro de dos nanómetros, 12 GB de memoria integrada y una autonomía extendida que promete hasta 45 horas de reproducción de video.

iPhone 18 Pro Max: La versión más avanzada de la línea, que entre sus principales atractivos suma un sensor de apertura variable en el módulo de cámaras, se ubicará en los USD 1.299 para su configuración inicial de 256 GB.