Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max: rendimiento extremo y sensor de apertura variable

Por su parte, los clásicos buques insignia de la marca, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, llegan con modificaciones sustanciales en su arquitectura interna y estética. Ambos modelos incorporan baterías de mayor tamaño capaces de soportar hasta 45 horas de reproducción de video, además de reducir ligeramente la superficie de la Isla Dinámica e incorporar nuevos y llamativos acabados en tonos azul y rojo.

Potencia, diseño y pantalla plegable: cómo es la nueva familia de iPhone 18

En su interior late el nuevo procesador A20 Pro, fabricado en una arquitectura de dos nanómetros y asistido por 12 gigabytes de memoria integrada. Este componente no solo reduce el consumo energético y optimiza la distribución de la temperatura ante exigencias extremas, sino que acelera notablemente las tareas de inteligencia artificial en el dispositivo.

En el apartado fotográfico, la compañía introdujo la herramienta Pro Controls —que permite equilibrar colores y velocidades en tiempo real para fotos y videos— y reservó su innovación más audaz exclusivamente para la versión Pro Max: un sensor de apertura variable. Se trata de un diafragma mecánico capaz de abrirse o cerrarse para controlar con precisión milimétrica la entrada de luz al sensor, acompañado por una disposición horizontal de doble lente inspirada en las líneas del iPhone 17 Air y una etiqueta oculta de autenticidad denominada Apple Image Reference.