Potencia, diseño y pantalla plegable: cómo es la nueva familia de iPhone 18
Con un procesador de dos nanómetros, baterías de mayor autonomía y la presentación de su primer plegable, la compañía renovó su catálogo de alta gama.
Bajo el lema "Sorprende y brilla" (Surprise and Shine), la presentación global de la nueva generación de teléfonos de Apple dejó una huella profunda en la industria. Y sin mayores preámbulos, este miércoles quedaron presentados los nuevos iPhone 18, en sus versiones Pro, Pro Max y Duo.
El evento no solo significó un punto de inflexión por la llegada de dispositivos rupturistas, sino que marcó el debut oficial de John Ternus al frente de la compañía tras la salida de Tim Cook el pasado 1 de septiembre.
Durante su exposición, el nuevo máximo responsable remarcó que estos equipos están diseñados como el motor definitivo para potenciar Apple Intelligence, integrándose de forma nativa con la privacidad y el uso cotidiano de cada usuario.
La gran estrella de la jornada fue el desembarco del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la marca. Este dispositivo redefine los estándares del diseño flexible al presentar un pliegue totalmente invisible, bordes de titanio de alta resistencia y botones de acceso totalmente personalizables.
Su ingeniería interior despliega una generosa pantalla de 7,6 pulgadas, mientras que en su formato cerrado ofrece un panel externo de 5,4 pulgadas. Las cámaras frontales se ubican de manera casi imperceptible en el margen superior derecho y el conjunto es movilizado por el nuevo chip de la casa.
Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max: rendimiento extremo y sensor de apertura variable
Por su parte, los clásicos buques insignia de la marca, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, llegan con modificaciones sustanciales en su arquitectura interna y estética. Ambos modelos incorporan baterías de mayor tamaño capaces de soportar hasta 45 horas de reproducción de video, además de reducir ligeramente la superficie de la Isla Dinámica e incorporar nuevos y llamativos acabados en tonos azul y rojo.
En su interior late el nuevo procesador A20 Pro, fabricado en una arquitectura de dos nanómetros y asistido por 12 gigabytes de memoria integrada. Este componente no solo reduce el consumo energético y optimiza la distribución de la temperatura ante exigencias extremas, sino que acelera notablemente las tareas de inteligencia artificial en el dispositivo.
En el apartado fotográfico, la compañía introdujo la herramienta Pro Controls —que permite equilibrar colores y velocidades en tiempo real para fotos y videos— y reservó su innovación más audaz exclusivamente para la versión Pro Max: un sensor de apertura variable. Se trata de un diafragma mecánico capaz de abrirse o cerrarse para controlar con precisión milimétrica la entrada de luz al sensor, acompañado por una disposición horizontal de doble lente inspirada en las líneas del iPhone 17 Air y una etiqueta oculta de autenticidad denominada Apple Image Reference.
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