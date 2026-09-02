Nieve en el AMBA: el desplome térmico del domingo, el pronóstico de una app y la aclaración de un experto

La coincidencia del inusual pronóstico en los teléfonos de la manzana encendió la ilusión y el debate entre los internautas.

Viral: pronóstico de nieve en el AMBA según la app de iPhone.

Ante la viralización de las imágenes y la ola de consultas, la duda sobre una eventual y histórica nevada en la región no tardó en ser despejada por la voz de los especialistas.

El reconocido meteorólogo Daniel Roggiano se expidió sobre el tema a través de su cuenta de X, donde llevó tranquilidad y sentenció que se trató lisa y llanamente de un error de la app de Apple, un fallo de interpretación algorítmica ante el ingreso de la masa de aire polar pero que carece por completo de sustento termodinámico real en la atmósfera local.

No habrá nevadas en Buenos Aires, según el meteorólogo Daniel Roggiano.

De esta manera, aunque el frío polar se hará sentir con crudeza y dejará mínimas invernales este domingo, los copos de nieve quedarán, por ahora, únicamente en la ilusión digital de las pantallas.