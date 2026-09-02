Nieve en el AMBA: el desplome térmico del domingo, el pronóstico de una app y la aclaración de un experto
Mientras el SMN anticipa una jornada dominical con marcas de 2 grados y posibles heladas, una inesperada estimación en los teléfonos iPhone desató el revuelo.
El brusco cambio de condiciones que dejará atrás el alivio templado para dar paso a un fin de semana de pleno invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vino acompañado de un condimento inesperado debido a la viralización de un pronóstico de nieve para la Ciudad y localidades del conurbano.
Para este próximo domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un desplome drástico del termómetro que llevará las marcas hasta una mínima de 2 °C, con condiciones propicias para la formación de heladas matinales en los sectores suburbanos y un cielo que se mantendrá mayormente nublado con una máxima que no superará los 14 grados.
Sin embargo, en paralelo al riguroso parte oficial, las plataformas digitales se revolucionaron en las últimas horas a raíz de un dato insólito arrojado por la tecnología móvil.
Diferentes usuarios de dispositivos iPhone, sumados al asombro de diversos cronistas y redactores de portales informativos, dieron cuenta de que la aplicación nativa del clima marcaba un llamativo 30% de probabilidades de nieve para el AMBA durante la jornada dominical.
De Castelar a CABA: reportes virales de nieve y la aclaración de los expertos
Las capturas de pantalla comenzaron a multiplicarse rápidamente en X (ex Twitter) y otras redes sociales, reflejando el fenómeno en una multiplicidad de distritos del oeste y norte del conurbano —como Castelar, Morón, Ituzaingó y San Isidro—, e incluso alcanzando a distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La coincidencia del inusual pronóstico en los teléfonos de la manzana encendió la ilusión y el debate entre los internautas.
Ante la viralización de las imágenes y la ola de consultas, la duda sobre una eventual y histórica nevada en la región no tardó en ser despejada por la voz de los especialistas.
El reconocido meteorólogo Daniel Roggiano se expidió sobre el tema a través de su cuenta de X, donde llevó tranquilidad y sentenció que se trató lisa y llanamente de un error de la app de Apple, un fallo de interpretación algorítmica ante el ingreso de la masa de aire polar pero que carece por completo de sustento termodinámico real en la atmósfera local.
De esta manera, aunque el frío polar se hará sentir con crudeza y dejará mínimas invernales este domingo, los copos de nieve quedarán, por ahora, únicamente en la ilusión digital de las pantallas.
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