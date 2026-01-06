Cuál es el iPhone que conviene comprar en 2026: los detalles

En cuanto a dónde comprar, Mercado Libre y MacStation concentran las opciones más seguras, con diferencias puntuales según modelo y stock.

En definitiva, para quien busca un iPhone equilibrado, vigente y con buena proyección a futuro, el iPhone 15 es hoy la mejor decisión.

Qué se sabe sobre otros iPhones

Dentro del catálogo de Apple, la familia del iPhone 13 sigue siendo el escalón más bajo todavía recomendable para quien busca ingresar al ecosistema sin resignar una experiencia fluida.

Los iPhone 13 Pro y Pro Max fueron los primeros en incorporar la pantalla ProMotion de 120 Hz, una mejora clave en fluidez que hoy ya se volvió estándar en la industria. También introdujeron una optimización del diseño frontal, con un notch más pequeño y un mejor aprovechamiento del espacio en pantalla.

En el mercado argentino, el iPhone 13 base se consigue en la tienda oficial de Apple dentro de Mercado Libre por alrededor de $1.099.990, lo que equivale a unos u$s750, y en hasta 12 cuotas sin interés.

El iPhone 13 Pro, por su parte, ronda los $1.299.990, aunque mayormente a través de vendedores no oficiales, lo que introduce riesgos adicionales en términos de garantía y posventa. En MacStation, el modelo Pro ya no está disponible y solo se comercializa el iPhone 13 base, a un precio similar al de Mercado Libre.

Pensando en 2026, el iPhone 13 seguirá siendo usable, pero empezará a mostrar límites claros: la ausencia de USB-C, un diseño ya superado y un horizonte de soporte más corto hacen que, si bien es una opción económica válida hoy, difícilmente pueda liderar la relación calidad-precio a mediano plazo.

La familia del iPhone 15 representa uno de los saltos más relevantes de Apple en los últimos años. No por potencia extrema, sino por decisiones de diseño y estándar que lo vuelven especialmente atractivo a futuro.

Todos los modelos incorporan la Isla Dinámica, una característica que Apple mantiene en las generaciones más recientes y que redefine la interacción con notificaciones, mapas y aplicaciones en segundo plano. Además, esta familia marca un cambio histórico: la adopción definitiva del puerto USB-C, unificando cargadores, mejorando la compatibilidad y alineando a Apple con los estándares globales.

En Argentina, MacStation comercializa actualmente el iPhone 15 base por alrededor de $1.779.990, equivalentes a unos u$s1.200, y en hasta 3 cuotas sin interés de $593.330. En Mercado Libre, el mismo modelo aparece levemente más barato, cerca de $1.749.999, con un descuento adicional del 10% si se abona con dinero disponible en Mercado Pago, o 12 cuotas sin interés de $145.833.

La familia del iPhone 17 introduce uno de los cambios más importantes en la estrategia de Apple: la llegada de la pantalla ProMotion de 120 Hz a los modelos base, junto con un almacenamiento inicial de 256 GB. Es una señal clara de que la marca comenzó a democratizar características que durante años fueron exclusivas de la gama Pro.

A nivel rendimiento, el nuevo chip optimiza potencia y eficiencia energética, garantizando varios años de uso fluido incluso para usuarios exigentes. En experiencia general, el iPhone 17 base se acerca mucho a lo que antes ofrecían solo los modelos Pro.

En el mercado local, el iPhone 17 Pro se consigue alrededor de $2.800.000 en Mercado Libre, es decir, algo más de u$s1.850, o 12 cuotas sin interés de $241.666. En MacStation, el precio baja levemente a $2.700.000, cerca de u$s1.800, y ofrece 12 cuotas con interés de $305.998,67.

Sin embargo, al mirar hacia 2026, aparece un dato que no se puede pasar por alto y es que el iPhone 17 todavía paga un "precio por novedad". Si bien tecnológicamente es superior, su valor actual lo deja fuera del concepto de compra eficiente para quien prioriza calidad-precio y no necesita lo último.