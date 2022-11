La medida que planea Elon Musk por si Apple y Google deciden bloquear a Twitter

Liz Wheeler sostuvo que mucha gente “felizmente abandonaría el iPhone y los Android, que son sesgados y fisgones”, y concluyó que si Musk es capaz de construir cohetes para viajar a Marte, fabricar un celular "sería una tontería" para el magnate.

Al respecto, Elon Musk respondió los dichos de la presentadora y aseguró que no descarta la opción de crear celulares para competir con Apple y Google: “Espero no llegar a eso, pero si no hay alternativa haré un teléfono”, escribió en Twitter.

El empresario ya había hecho mención a la posibilidad de fabricar un smarthphone con la marca Tesla, el Model Pi basado en conectividad satelital.