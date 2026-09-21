Cuándo se estrena GTA 6 con la inclusión de Ca7riel y Paco Amoroso en la banda sonora oficial
Rockstar Games anunció el lanzamiento global del videojuego para consolas de última generación, con una sorpresiva y fuerte presencia de artistas argentinos.
La espera global que mantiene en vilo a la industria de los videojuegos tiene fecha de llegada definitiva. La compañía desarrolladora Rockstar Games confirmó oficialmente que Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegará al mercado internacional el próximo 19 de noviembre, quedando disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
La confirmación del cronograma de lanzamiento vino acompañada de un anuncio que sacudió la escena musical local: la empresa reveló la banda de sonido oficial que musicalizará las calles de Vice City y la región de Leonida, incorporando en su selecto catálogo a los exitosos músicos argentinos Ca7riel y Paco Amoroso.
"GTA nuestro juego favorito": el hito internacional del dúo argentino
A través de un comunicado difundido en su sitio web, Rockstar detalló la salida de Grand Theft Auto VI: The Album, un material discográfico compuesto por más de 34 pistas originales diseñadas para reflejar la atmósfera y la energía del universo del juego.
La noticia generó una inmediata revolución en el país, luego de que los propios artistas compartieran la portada del álbum en sus redes sociales junto con la frase: "GTA nuestro juego favorito".
Este reconocimiento se suma a un presente consagratorio para el dúo nacional, que recientemente acumuló siete nominaciones de cara a los Latin Grammy 2026.
Junto con el anuncio de la fecha de estreno para noviembre, la compañía habilitó la escucha de los primeros seis sencillos que integran el repertorio y abrió las reservas para las ediciones físicas en formato de vinilo y CD. El adelanto inicial cuenta con una colaboración de lujo que cruza géneros y fronteras:
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CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred otra vez..., & Etienne de Crécy — Sexy Magic
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Yung Lean — Eso es todo (con Future y Metro Boomin)
Travis Scott — RHYNO (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo)
Morgan Wallen — Lo último que necesitas
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Rauw Alejandro — Macacoa 2000
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Keith Richards — Luces brillantes, gran ciudad
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