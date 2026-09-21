Cuándo se estrena GTA 6 con la inclusión de Ca7riel y Paco Amoroso en la banda sonora oficial

Junto con el anuncio de la fecha de estreno para noviembre, la compañía habilitó la escucha de los primeros seis sencillos que integran el repertorio y abrió las reservas para las ediciones físicas en formato de vinilo y CD. El adelanto inicial cuenta con una colaboración de lujo que cruza géneros y fronteras:

CA7RIEL & Paco Amoroso , PinkPantheress, Fred otra vez..., & Etienne de Crécy — Sexy Magic

Yung Lean — Eso es todo (con Future y Metro Boomin)

Travis Scott — RHYNO (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo)

Morgan Wallen — Lo último que necesitas

Rauw Alejandro — Macacoa 2000

Keith Richards — Luces brillantes, gran ciudad