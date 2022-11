Perdió un ojo y ahora transformó su cabeza en una linterna cibernética

Ahora, este californiano tiene ahora un ojo biónico o cibernético que lo hace parecido a Terminator, según puede verse en el video de TikTok que se viraliza por estas horas.

“Perdí mi ojo por un cáncer, así que hice esto y convertí mi cabeza en una linterna”, explica Stanley en breve video que ya tiene más de ocho millones de reproducciones.

Su nuevo ojo prostético está hecho de titanio y puede funcionar como una linterna a la que puede encender y apagar e incluso darle diferentes intensidades.

“¡Primer éxito con el interruptor que integré en mis últimas prótesis! Apagado y encendido con magnetismo. Tener el control del dispositivo que he fabricado es un salto importante hacia otros objetivos más complejos que me he propuesto. Todavía necesito perfeccionar este método aún más, pero este es un excelente comienzo”, publicaba hace pocos meses Stanley en su cuenta de Instagram.

Fanático del animé, el ingeniero creó varias prótesis que simulan un ‘Sharingan’, habilidad ocular de la serie Naruto. “Traté de incorporar algunos diseños de Sharingan en mi diseño actual de lentes. Tuve que sortear algunas restricciones, pero a pesar de tener que sortear eso, creo que se ven geniales”, indicaba en su publicación.