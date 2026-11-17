Qué pasó con iCloud, la App Store, Apple Pay y otros servicios de Apple
Una falla en la infraestructura de Apple provocó cierres de sesión, errores de verificación e inconvenientes para descargar aplicaciones y pagar.
Una caída a nivel global afectó este martes a los servicios de Apple, dejando a miles de usuarios de iPhone y Mac sin acceso a sus cuentas. Plataformas clave del ecosistema tecnológico, como iCloud, la tienda App Store y la billetera virtual Apple Pay, sufrieron cortes.
Qué originó la caída y qué servicios de Apple se vieron afectados
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De acuerdo con reportes especializados como Bloomberg, el inconveniente se desencadenó a raíz de una actualización interna que generó fallas en los servidores de la empresa, afectando incluso herramientas operativas de uso interno de la firma. Los reclamos comenzaron a multiplicarse antes del mediodía y escalaron en pocos minutos en portales de monitoreo como Downdetector.
Entre los principales problemas reportados por los usuarios y confirmados en el panel oficial System Status de la compañía se destacaron:
- iCloud: fue uno de los servicios más golpeados, registrando cierres de sesión repentinos (el 65% de los reclamos en Downdetector correspondieron a fallas en el inicio de sesión) y errores reiterados de autenticación al intentar volver a ingresar.
- App Store: imposibilidad de cargar la tienda, descargar aplicaciones nuevas o ejecutar actualizaciones (con el 50% de los reportes enfocados en problemas de inicio de sesión y un 38% en fallas de bloqueo).
- Apple Pay: dificultades para concretar pagos electrónicos sin contacto en comercios físicos, supermercados y restaurantes.
Si bien la empresa estadounidense no difundió un comunicado técnico detallando el origen exacto del desperfecto, con el correr de las horas la gran mayoría de las plataformas recuperó su funcionamiento habitual. Según los registros de monitoreo, App Store ya opera con normalidad, mientras que persisten inconvenientes residuales únicamente en el inicio de sesión de iCloud y en servicios específicos que terminarán de normalizarse en breve.
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