iCloud: fue uno de los servicios más golpeados, registrando cierres de sesión repentinos (el 65% de los reclamos en Downdetector correspondieron a fallas en el inicio de sesión) y errores reiterados de autenticación al intentar volver a ingresar.

fue uno de los servicios más golpeados, registrando cierres de sesión repentinos (el 65% de los reclamos en Downdetector correspondieron a fallas en el inicio de sesión) y errores reiterados de autenticación al intentar volver a ingresar.

App Store: imposibilidad de cargar la tienda, descargar aplicaciones nuevas o ejecutar actualizaciones (con el 50% de los reportes enfocados en problemas de inicio de sesión y un 38% en fallas de bloqueo).

imposibilidad de cargar la tienda, descargar aplicaciones nuevas o ejecutar actualizaciones (con el 50% de los reportes enfocados en problemas de inicio de sesión y un 38% en fallas de bloqueo).

Apple Pay: dificultades para concretar pagos electrónicos sin contacto en comercios físicos, supermercados y restaurantes.

Si bien la empresa estadounidense no difundió un comunicado técnico detallando el origen exacto del desperfecto, con el correr de las horas la gran mayoría de las plataformas recuperó su funcionamiento habitual. Según los registros de monitoreo, App Store ya opera con normalidad, mientras que persisten inconvenientes residuales únicamente en el inicio de sesión de iCloud y en servicios específicos que terminarán de normalizarse en breve.