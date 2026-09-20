¿Qué pasó con Instagram y Facebook? Usuarios de Meta reportan caídas masivas de las redes sociales

Los gráficos oficiales exhibidos por el portal de monitoreo evidenciaron una abrupta y vertical curva ascendente en la cantidad de reportes de cortes y errores en las últimas horas[cite: 7, 8]. Ante este escenario de desconexión generalizada, miles de personas migraron inmediatamente hacia la red social X para comprobar si la parálisis de las apps era un problema global o un defecto de sus propios proveedores de internet bajo los hashtags #InstagramDown y #FacebookDown.