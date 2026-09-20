¿Qué pasó con Instagram y Facebook? Usuarios de Meta reportan caídas masivas de las redes sociales
Miles de usuarios a nivel global reportaron la repentina caída de Instagram y Facebook. Las redes sociales de Meta experimentan fuertes fallas técnicas.
Durante la noche del domingo, miles de usuarios expresaron problemas de conexión en Instagram y Facebook. Las populares redes sociales pertenecientes al conglomerado de Meta sufrieron una caída masiva a nivel global, impidiendo la carga de publicaciones, la actualización de contenidos y el uso general de las aplicaciones.
Los reportes en Downdetector sobre la caída de Instagram y Facebook
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La plataforma especializada Downdetector, encargada de monitorear en tiempo real el funcionamiento de los principales servicios digitales, reflejó un enorme pico de denuncias de los internautas sobre el mal estado de ambas aplicaciones[cite: 7, 8]. De acuerdo a los reportes emitidos, los problemas de los usuarios con Instagram comenzaron de forma repentina a las 21:03 horas (EDT), y apenas dos minutos después, a las 21:05 (EDT), se replicaron las complicaciones técnicas en Facebook.
Los gráficos oficiales exhibidos por el portal de monitoreo evidenciaron una abrupta y vertical curva ascendente en la cantidad de reportes de cortes y errores en las últimas horas[cite: 7, 8]. Ante este escenario de desconexión generalizada, miles de personas migraron inmediatamente hacia la red social X para comprobar si la parálisis de las apps era un problema global o un defecto de sus propios proveedores de internet bajo los hashtags #InstagramDown y #FacebookDown.
A pesar de la contundencia de las quejas y el impacto mundial generado por la interrupción de sus plataformas estrella, hasta el momento Meta no emitió ningún comunicado oficial a través de sus cuentas institucionales para justificar o explicar los motivos detrás de este severo colapso en sus servidores.
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