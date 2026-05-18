Benedicto López reveló el mayor secreto de Wanda Nara con una foto en Instagram
El adolescente compartió en su perfil oficial una foto que muestra algo que la empresaria venía ocultando hace ya varias semanas. Conocé los detalles.
El presente amoroso de Wanda Nara no da tregua y viene manteniéndose en el centro de la escena mediática desde hace semanas, despertando un mar de interrogantes acerca de cómo se encuentra hoy por hoy su relación con el empresario Martín Migueles. Tras un aluvión de versiones que daban por hecho una ruptura definitiva, un inesperado detalle en las redes sociales pateó el tablero y demostró que la historia todavía tiene capítulos por escribir.
Para comprender el origen de la inestabilidad hay que remontarse a los fuertes rumores de crisis que salieron a la luz un tiempo atrás. Según trascendió, Migueles se habría mostrado muy disgustado por el extenso período en el que la conductora se instaló en Uruguay por compromisos laborales. L
a mediática se había mudado transitoriamente al país vecino para llevar adelante el rodaje de la película "¿Querés ser mi hijo?", un proyecto en el que incluso se la vinculó sentimentalmente con su colega de reparto, Agustín Bernasconi. Cabe recordar que el propio actor utilizó sus plataformas digitales para salir a cruzar esos trascendidos y desmentirlos de manera tajante.
En medio de este clima de versiones cruzadas que apuntaban al fin del noviazgo, el último fin de semana trajo consigo una revelación impensada a través de los canales digitales de los más chicos de la familia. Fue Benedicto López, uno de los hijos de la empresaria, quien encendió las alarmas al subir una sugestiva historia a su cuenta oficial de Instagram.
En la imagen en cuestión se podía apreciar una mesa hogareña repleta de figuritas de fútbol desparramadas junto a su correspondiente álbum oficial, dejando en claro que en la casa también se sumaron a la locura total que se vive en la previa del inicio del mundial. No obstante, lo que verdaderamente sacudió a los internautas no fue el pasatiempo lúdico, sino las etiquetas que el menor eligió colocar en la fotografía. Benedicto arrobó en la publicación a su hermana Francesca, a su mamá Wanda y, de forma sorpresiva, incluyó a Martín Migueles.
Esta llamativa mención en las redes sociales funcionó como una prueba contundente de que, más allá del distanciamiento o las turbulencias que la pareja pueda estar atravesando de manera privada, las líneas de comunicación y el afecto en el núcleo familiar directo permanecen inalterados. El ida y vuelta entre el empresario y el entorno de la conductora no se rompió, lo que echa por tierra la teoría de una separación en malos términos.
Con este nuevo panorama sobre la mesa, que choca de frente con las teorías más drásticas que circulaban en los paneles de espectáculos, solo resta esperar a que la propia Wanda Nara rompa el silencio y defina con precisión su situación sentimental, aclarando si se trata de una tregua temporal o de la continuidad formal de su historia de amor con Migueles.
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