Benedicto López reveló el mayor secreto de Wanda Nara con una foto en Instagram

En la imagen en cuestión se podía apreciar una mesa hogareña repleta de figuritas de fútbol desparramadas junto a su correspondiente álbum oficial, dejando en claro que en la casa también se sumaron a la locura total que se vive en la previa del inicio del mundial. No obstante, lo que verdaderamente sacudió a los internautas no fue el pasatiempo lúdico, sino las etiquetas que el menor eligió colocar en la fotografía. Benedicto arrobó en la publicación a su hermana Francesca, a su mamá Wanda y, de forma sorpresiva, incluyó a Martín Migueles.

Esta llamativa mención en las redes sociales funcionó como una prueba contundente de que, más allá del distanciamiento o las turbulencias que la pareja pueda estar atravesando de manera privada, las líneas de comunicación y el afecto en el núcleo familiar directo permanecen inalterados. El ida y vuelta entre el empresario y el entorno de la conductora no se rompió, lo que echa por tierra la teoría de una separación en malos términos.

Con este nuevo panorama sobre la mesa, que choca de frente con las teorías más drásticas que circulaban en los paneles de espectáculos, solo resta esperar a que la propia Wanda Nara rompa el silencio y defina con precisión su situación sentimental, aclarando si se trata de una tregua temporal o de la continuidad formal de su historia de amor con Migueles.