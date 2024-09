Según la inteligencia artificial, esta es la canción más linda de la historia de la música

La inteligencia artificial ChatGPT escogió a "Imagine" de John Lennon como la canción más hermosa del mundo, ya que se trata de un tema "emblemático que "promueve la paz y la esperanza". Además, brindó otros detalles:

Simbolismo personal y universal : "Imagine" no solo refleja los ideales de Lennon, sino que también toca un acorde universal, haciendo que personas de diferentes culturas y contextos puedan identificarse con su mensaje de esperanza y armonía.

Embed - IMAGINE. (Ultimate Mix, 2020) - John Lennon & The Plastic Ono Band (with the Flux Fiddlers) HD