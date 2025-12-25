Tristeza en el mundo gaming: murió la entrañable abuela gamer que conquistó TikTok

La comunidad digital despidió con profunda tristeza a la popular abuela gamer de TikTok, una mujer de 78 años que se había convertido en un verdadero fenómeno en las redes sociales. Su familia confirmó su fallecimiento y explicó que la causa fue un cuadro respiratorio que se agravó en los últimos meses. La noticia generó una ola de mensajes de afecto por parte de seguidores de todo el mundo.