El mundo quedó mudo: se cayó Whatsapp

Los mensajes salen pero no llegan, las tildes se mantienen solitarias, grises y sin respuesta, y millones de usuarios aprovecharon el silencio de radio para usar las redes sociales o entrar a sus casillas de mail.

Además, otros productos de Meta quedaron "en jaque" (no hackeados) durante la jornada, como fue el caso de Instagram, que también dejó de funcionar a la par que Whatsapp. Para las 16 los servicios habían empezado a reestablecerse, pero falta la palabra oficial de la compañía sobre qué ocurrió.

La falla de Whatsapp e Instagram fue global no sólo porque afectó a usuarios de todo el mundo, sino porque no estuvo vinculada a un país en particular sino a las plataformas en sí mismas, informó el sitio NetBlocks.