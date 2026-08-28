Tiene 40 años y dejó de trabajar para seguir a BTS por el mundo tras un plan de inversión y ahorro
Bernadette Joy planificó financieramente su vida para dejar de trabajar a los 40 años. Hoy utiliza su dinero para viajar por el mundo siguiendo a BTS.
Lograr la libertad económica suele ser el gran sueño de muchas personas, pero pocas planifican qué harán tras dejar de trabajar. Bernadette Joy, experta financiera, decidió retirarse a los 40 años con un objetivo claro: recorrer distintos continentes para acompañar a su banda favorita de K-pop, BTS.
La historia de Bernadette es sorprendente. Hace diez años, tenía una enorme deuda de 300.000 dólares, pero tras un intenso esfuerzo logró ahorrar lo suficiente para que ella y su esposo AJ puedan vivir cómodamente con un presupuesto de 6.000 dólares al mes. "Si me hubieran dicho esto hace diez años cuando estaba endeudada, no estoy segura de que lo hubiera creído", afirma la mujer. Para fines de 2026, habrá visto a la popular agrupación surcoreana en 20 ocasiones diferentes a lo largo de tres continentes.
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El fondo de ahorro exclusivo para BTS.
Cuando la banda entró en una pausa en 2023 para cumplir con su servicio militar obligatorio, Bernadette comenzó a ahorrar intensamente para el futuro reencuentro. Al anunciarse la nueva gira mundial, no dudó en abrir un fondo de efectivo específico llamado "Tour con BTS".
Para lograrlo sin comprometer su patrimonio, estableció un presupuesto detallado para entradas de conciertos, vuelos, hoteles, transporte y comidas internacionales. Su estrategia de retiro no solo incluyó inversiones a largo plazo como fondos indexados y ETFs, sino también cuentas de efectivo de fácil acceso. "Tuve que organizar mi dinero en torno a la vida que realmente quería vivir", confiesa la experta, destacando que el objetivo final no es solo acumular riqueza.
Un cambio de vida hacia el retiro anticipado
Durante el primer año de su jubilación, Bernadette aprendió a priorizar su calidad de vida y cuestionarse qué tipo de experiencias quería tener. A finales de 2025, ella y su esposo se mudaron de Carolina del Norte a un departamento de dos habitaciones en Las Vegas. Aunque bromean con que lo hicieron "por BTS", la decisión se basó en el estilo de vida que buscaban: fácil acceso a conciertos, entretenimiento y un aeropuerto internacional que facilita sus constantes viajes.
Redefiniendo el éxito y las inversiones
La transición de una vida laboral activa a la independencia absoluta puede ser desorientadora, ya que muchas personas no saben qué hacer con su tiempo una vez que dejan sus rutinas profesionales. Para Bernadette, seguir a la agrupación surcoreana le brindó la estructura necesaria para no perder el rumbo. Los viajes, la planificación y los encuentros con otros fanáticos le dieron un claro propósito a sus días de descanso.
"El retiro me obligó a hacerme una pregunta diferente: ¿Quién soy cuando no estoy tratando de lograr lo siguiente?", reflexiona la autora. Siguiendo la exitosa gira musical conoció amigos de más de 20 países y comprendió el valor profundo del descanso y las relaciones humanas. "Pasé años aprendiendo a ahorrar, invertir y crear riqueza. Ahora estoy aprendiendo a usar esa riqueza para construir una vida", concluye.
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