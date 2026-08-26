Tiene 26 años, trabaja solo 20 minutos por día y gana US$462.000 por año: su secreto incomparable

El aspecto más llamativo de su nuevo modelo de negocio es el escaso tiempo invertido. Rivera aseguró que, por norma general, trabaja solo 20 minutos al día. En ocasiones excepcionales le dedica hasta dos horas para investigar las nuevas tendencias de consumo, dejándole el resto de la jornada completamente libre para perseguir su verdadera pasión: la carrera musical. "Estoy ganando más que nunca, haciendo menos que nunca", sentenció el joven sobre su brillante estrategia comercial.