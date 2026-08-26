Tiene 26 años, trabaja solo 20 minutos por día y gana US$462.000 por año: su secreto incomparable
Francisco Rivera construyó un rentable emprendimiento digital vendiendo velas aromáticas. Genera altísimos ingresos desde su propia casa y le dedica poco tiempo
Un joven de 26 años revolucionó las redes sociales al compartir el secreto de su exitoso emprendimiento digital. Francisco Rivera, quien trabajaba como tutor en línea, logró generar ingresos superiores a los 400 mil dólares anuales vendiendo velas aromáticas en Etsy con una dedicación mínima de apenas veinte minutos diarios.
El estadounidense comenzó a buscar nuevas fuentes de ingresos en febrero de 2023 tras una profunda caída en la demanda de sus clases particulares. Tras investigar en distintas plataformas de video, descubrió el modelo de impresión bajo demanda, donde los vendedores crean diseños que un fabricante estampa y envía directamente al cliente final tras cada compra.
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El salto en Etsy y los asombrosos márgenes de ganancia de los emprendedores
A pesar de ser alérgico a las velas, Rivera eligió este producto por considerarlo un nicho con muchísimo potencial y menos explotado en comparación con las clásicas tazas o remeras. El vendedor diseña las etiquetas con frases ingeniosas utilizando Canva, las publica en su propia tienda de Etsy y coordina toda la producción a través de los servicios logísticos de Printify.
Las ventas de su comercio superaron los 462.000 dólares el año pasado, lo que le permitió renunciar definitivamente a su trabajo tradicional en diciembre de 2023. Según detalló, el margen de ganancia neta oscila entre el 30% y el 50% por cada venta realizada, incluso tras descontar las estrictas tarifas de la plataforma y los enormes gastos de marketing.
El aspecto más llamativo de su nuevo modelo de negocio es el escaso tiempo invertido. Rivera aseguró que, por norma general, trabaja solo 20 minutos al día. En ocasiones excepcionales le dedica hasta dos horas para investigar las nuevas tendencias de consumo, dejándole el resto de la jornada completamente libre para perseguir su verdadera pasión: la carrera musical. "Estoy ganando más que nunca, haciendo menos que nunca", sentenció el joven sobre su brillante estrategia comercial.
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