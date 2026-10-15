"Tolerancia cero": Javier Milei cerró su gira en Estados Unidos con un acto contra el antisemitismo
En el cierre de otro viaje internacional que lo tuvo con agenda personal casi en su totalidad, el mandatario participó Embajada argentina en Washington.
El presidente Javier Milei concluyó su nueva visita a los Estados Unidos con un acto institucional en la Embajada argentina en Washington, en el que ratificó el compromiso de su administración en la lucha contra el antisemitismo y la preservación de la memoria del Holocausto.
Tras culminar su agenda en territorio estadounidense, el mandatario emprendió su regreso al país este jueves por la noche y su arribo a Buenos Aires está previsto para este viernes a las 8:30.
La ceremonia, titulada “Ampliando las fronteras de la memoria: diálogo hemisférico sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo”, se desarrolló en el marco de la presidencia pro témpore que ejerce la Argentina en la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), con la presencia de funcionarios, miembros del cuerpo diplomático y referentes internacionales.
Javier Milei prometió "tolerancia cero con el antisemitismo"
Durante su alocución, el jefe de Estado enfatizó la postura firme de la Argentina frente al recrudecimiento de las agresiones y hostilidades dirigidas hacia la comunidad judía a nivel global. "Vivimos una ola renovada de antisemitismo, que no fue orgánico ni espontáneo, sino que fue azuzado como parte de la propia estrategia de los enemigos de Israel", advirtió el Presidente.
En esa misma línea, remarcó la alineación geopolítica del Gobierno y el rechazo explícito a cualquier manifestación de odio.
"No vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen, nos odien por ser quienes somos o quieran imponernos acciones de terror", aseveró, para luego sentenciar: "Mientras sea presidente de la Nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo", sentenció el libertario.
Encuentro con un funcionario de Donadl Trump y señales para el sector energético
Previo a la ceremonia de conmemoración, Milei mantuvo una reunión bilateral en la sede diplomática con Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos. En el encuentro, ambos analizaron las oportunidades de cooperación estratégica, inversiones en el sector de los hidrocarburos y la agenda común de libertades individuales.
Wright, quien también presenció el homenaje en la embajada, destacó públicamente el alineamiento ideológico de la Casa Rosada y la proyección regional del país.
"Argentina marca el ejemplo en el hemisferio sur del mundo latinoamericano", sostuvo el funcionario estadounidense, resaltando la coincidencia en la defensa de los valores democráticos y las políticas de libre mercado.
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