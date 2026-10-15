"Tolerancia cero": Javier Milei cerró su gira en Estados Unidos con un acto contra el antisemitismo

"No vamos a hacer oídos sordos ante quienes nos amenacen, nos odien por ser quienes somos o quieran imponernos acciones de terror", aseveró, para luego sentenciar: "Mientras sea presidente de la Nación, en la Argentina habrá tolerancia cero con el antisemitismo", sentenció el libertario.

Encuentro con un funcionario de Donadl Trump y señales para el sector energético

Previo a la ceremonia de conmemoración, Milei mantuvo una reunión bilateral en la sede diplomática con Chris Wright, secretario de Energía de los Estados Unidos. En el encuentro, ambos analizaron las oportunidades de cooperación estratégica, inversiones en el sector de los hidrocarburos y la agenda común de libertades individuales.

Wright, quien también presenció el homenaje en la embajada, destacó públicamente el alineamiento ideológico de la Casa Rosada y la proyección regional del país.

"Argentina marca el ejemplo en el hemisferio sur del mundo latinoamericano", sostuvo el funcionario estadounidense, resaltando la coincidencia en la defensa de los valores democráticos y las políticas de libre mercado.