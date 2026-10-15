Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y habrá feriado en Buenos Aires en el Día de la Lealtad Peronista

La Iglesia Católica celebra hoy martes 21 de abril en la Basílica de Luján una misa en memoria del papa Francisco.

Por qué es feriado también en Bragado

En tanto, el 17 de octubre también se celebra el aniversario de Bragado porque en esa fecha de 1851, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el brigadier Juan Manuel de Rosas, decretó la creación oficial del Partido de Bragado. Mediante ese acto político e institucional, se desvinculó la zona de las jurisdicciones administrativas previas y se nombró a su primer Juez de Paz (Vicente Silva), constituyendo legalmente el municipio.