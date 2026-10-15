Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y habrá feriado en Buenos Aires en el Día de la Lealtad Peronista
Independiente de la fecha con tinte político, Carlos Bianco -ladero de Axel Kicillof- firmó el documento que establece los feriados bonaerenses en octubre.
A través de la Resolución 467/2026, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires -al mando de Axel Kicillof- oficializó el calendario de asuetos y feriados patronales correspondientes a octubre. La medida otorga un día libre a los agentes de la administración pública bonaerense y al personal de las sucursales del Banco Provincia, al tiempo que deja a criterio de los empleadores del sector privado la posibilidad de acoplarse.
Así, además del feriado nacional del 12 de octubre, los municipios de Luján y Bragado gozarán de una jornada adicional de descanso el próximo 17 de octubre, coincidiendo con el Día de la Lealtad Peronista.
Luján celebra su aniversario fundacional y suma un nuevo feriado local
El 17 de octubre se celebra el aniversario de Luján porque en esa fecha de 1755, el Gobernador y Capitán General del Río de la Plata, José de Andonaegui, le otorgó a la población el título de "Villa de Nuestra Señora de Luján" y aprobó la constitución de su propio Cabildo.
Este acto administrativo y político desligó legalmente a Luján de la jurisdicción del Cabildo de Buenos Aires, otorgándole autonomía institucional, autoridades locales propias y el estatus oficial de villa. Por este motivo, el 17 de octubre de 1755 se considera formalmente la fecha fundacional del municipio.
Por qué es feriado también en Bragado
En tanto, el 17 de octubre también se celebra el aniversario de Bragado porque en esa fecha de 1851, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el brigadier Juan Manuel de Rosas, decretó la creación oficial del Partido de Bragado. Mediante ese acto político e institucional, se desvinculó la zona de las jurisdicciones administrativas previas y se nombró a su primer Juez de Paz (Vicente Silva), constituyendo legalmente el municipio.
Confirman el feriado en Luján y Bragado mediante la Resolución 467/2026 de la Provincia
Mediante la Resolución 467/2026, suscrita por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el asueto de octubre para los partidos de Luján y Bragado. La medida contempla carácter obligatorio para el personal de la administración pública local y de la sede provincial del Banco Provincia, fijándose además como una jornada no laborable optativa para el sector privado, la industria y el comercio durante las festividades de dichos distritos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario