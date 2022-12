Qué prefieren los argentinos para sus vacaciones 2023

VACACIONES_2023(UAI) (1)_page-0007.jpg

En cuanto a los motivos de los que no descansarán durante el año se encuentra primero la situación económica particular (64,3% de los votos). Luego la siguieron "no tengo vacaciones" (19,3%); por trabajo (5,3%), temas familiares (2,7%), por enfermedad (1,8%) y otros motivos (6,6%).

En cuanto a qué tipo de vacaciones prefiere, la opción con más respuestas fue "Playa de día y salidas de noche" (38,9%). Luego siguieron: "recorrer distintos parajes de una o varias provincias (31,3%); hotel all inclusive (9,8%), conocer otras ciudades y tours culturales (7,4%) y otros (12,7%).

En cuanto a las prioridades a la hora de elegir destino, la mayoría (53,7%) dijo que donde vacaciona debe tener playa. Lo siguieron: montañas (16%); comodidades para los más chicos (5,3%); buena gastronomía (4,9%); excursiones (4,1%), vida nocturna (2,1%) y otros (13,9%).

Más cifras:

La mayoría dijo que tiene 15 días de vacaciones (28,9%). Las respuestas que lo siguieron en cuanto a los días que se tomarán son: una semana (21,7%), 10 días (19,7%), un mes (17,4%) y entre 3 y 5 días (12,3%).

El mayor porcentaje vacacionará en familia (50,2%), en pareja (26,1%), entre amigos (10,9%) y en soledad (10,7%). La mayoría manifestó que viajará en auto (52,9%), en micro (18%), avión (17,8%), en tren (9,2%) y moto (2,1%).

El 30,7% vacacionará en una casa, el 25,4% en un departamento, 21,1% en un hotel o hostel a un complejo de cabañas irán el 10,4% de los encuestados, un 4,7% lo hará en camping, 2,3% a un apart hotel y otros (9,2%).

Algo obvio es que enero (42,2%) y febrero (26,8%) fueron los meses más elegidos para irse, mientras que los siguieron diciembre (11,1%), marzo (10,7%), abril (3,5%) y otros (5,7%).